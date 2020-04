¿Qué hacer cuando acaba el sexo?

Cuestión de equilibrio: ¿Cuántas veces ha habido sexo y alguno no ha llegado al clímax? Es un acto de dar y recibir y donde el egoísmo, no está muy bien visto. Siempre está bien asegurarse de satisfacer por completo al compañero o compañera sexual. Juguetear, experimentar, tentar… Preguntar directamente puede ser un poco brusco. Pero al final es la mejor manera de saberlo, si no se ha podido saber por sus expresiones, gestos y sonidos durante el acto. Porque algunos datos dicen que más de la mitad de las mujeres han fingido algún orgasmo y el 20% de los hombres también. Así que hay que buscar alguna solución y hacer descender esas cifras y aumentar la pasión y el placer sexual.