XENOFOBIA/ Joven venezolano denuncia mala praxis en clínica de Chile

Ronald Fernández, un joven venezolano de 28 años de edad, denunció que fue víctima de una mala praxis en una clínica de Santiago de Chile.

Aseveró que lo “torturaron de forma inhumana” además de eso, tuvo que pasar 13 días en coma cuando “no hubo necesidad”.

Fernández se dirigió al centro de salud luego de sufrir un golpe en la cabeza para realizarse un chequeo, ingresando el 25 de noviembre a la clínica Vespucio.

El joven dijo que esperaba hacerse una resonancia magnética o una tomografía, pero fue sorprendido cuando lo internaron.

“Me hicieron una inducción a un coma a 13 días en el que los especialistas, después de salir, me dicen que no hubo necesidad. Estuve intubado por 13 días con pérdida de conocimiento. Violaron mis derechos; me torturaron de forma vil e inhumana”, señaló.

Fernández enfatiza que estuvo amarrado de manos y pies, a la vez que fue “operado en la cama en donde estaba”.

“Las contusiones fueron tan fuertes que una mano no la puedo mover bien y no me llega bien la circulación a los pies”, acotó para el periodista Sergio Novelli.

Producto de su estancia en la clínica el joven reconoció que sufrió consecuencias físicas y psicológicas e insistió que “fue maltratado por enfermería”, además de “regañado, maltratado y vulnerado” por el personal.

Además de eso, tuvo una atención de poca ética, no lo llevaban al baño y la alimentación era vía nasogástrica.

“Fui entrevistado por psiquiatras bajo los efectos de sedación y me pusieron varios trastornos”, dijo.

El venezolano pidió apoyo para que pudiera hacerse justicia con su caso.

¿Quién es Ronald Fernández?

Ronald Fernández es un joven venezolano de 28 años de edad, radicado en Santiago de Chile desde hace 4 años, donde ejerce como “dermoestético” y está en redes como @limpiezasfaciales.cl.

El Tubazo Digital