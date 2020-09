+VIDEO / Venezolano se declara sobreviviente de covid-19 en Perú

Llegó hace tres años a la ciudad de Lima Perú para forjarse un mejor futuro. Nunca imaginó pisar un establecimiento hospitalario y mucho menos, en esta pandemia que vivimos, ser una víctima más del temible coronavirus.

Su nombre es Argenis Uzcátegui, ciudadano venezolano de 42años sobreviviente del Covid-19 en Perú.

Acaba de vencer al Covid-19, en el hospital Arzobispo Loaiza. Tras quince días internado en la unidad de cuidado intensivo y diecisiete en el área de hospitalización.

Revela que en ese duro momento“pensaba que iba a morir. Le pedí ayuda a los doctores que salvaran la vida”.

“Gracias a los médicos y enfermeras del hospital que en todo momento estuvieron conmigo. Aquí me trataron muy bien, pese a ser de otro país y no contar con un seguro de salud. A las personas les pido que por favor se cuiden mucho y no salgan de sus casas”, manifestó Uzcatequi.

“Nos enfermamos a nivel familiar. Fui el último en contraer el Covid-19, al quinto día no podía respirar. Un amigo me sacó de emergencia al hospital. Pensé en mis hijos que están aquí en Perú y mi familia, en mi mamá que está en Venezuela” relata este.

Asegura que“en dos oportunidades me dieron por muerto. Te intuban. Prácticamente las máquinas respiran por ti”.

Deiby Daza