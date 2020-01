Venezolano obtiene segundo premio en Europan 15

Miguel Fernández, arquitecto egresado de la Universidad Simón Bolívar USB en 2017, obtuvo el segundo premio en el concurso Europan 15 en España.

Este es un concurso de ideas para arquitectos menores de 40 años. Con el proyecto “Even a brick wants to be something” para el Rajolars, Oliva, realizado junto con Adrián de Arriba, Estela Darriba y Guillermo Pomar logró el galardón.

Fernández y de Arriba son estudiantes del Máster en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño de la Universitat Politècnica de València (MAAPUD-UPV).

Estos hicieron equipo con los arquitectos Guillermo Pomar Blanco y Estela Darriba Estévez de RCR Arquitectes en Olot.

Fernández relató que Europan 15 es uno de los concursos “más importantes para jóvenes arquitectos en Europa, fue propuesto como actividad en el MAAPUD por el profesor Rafael Temes en la asignatura de Regeneración Urbana, donde nos dio sus opiniones y críticas hasta conseguir el resultado final”.

Con información de prensa USB