OLDMAN BOTELLO / La pasión por la historia

Oldman Botello nació en Villa de Cura, estado Aragua, Venezuela el 05 de febrero de 1947. Ensayista, biógrafo, cronista, historiador, investigador, periodista y educador.

Es profesor de educación secundaria y miembro de la Academia Venezolana de la Lengua por el estado Aragua. Cronista de Maracay, forma parte de los centros de Historia de La Victoria y del municipio Vargas.

Así mismo, es miembro de Número del Instituto Venezolano de Genealogía e Individuo de Número de la Academia de Historia de Aragua. Colaboró en el Atlas de Venezuela del diario El Nacional.

Trabajó en el Instituto de Antropología e Historia del Estado Aragua. Miembro de la Asociación de Cronistas Oficiales de Ciudades de Venezuela. Fue presidente un bienio de la Asociación Nacional de Cronistas de Venezuela.

Ha recibido numerosos premios de periodismo desde 1969. Fue Cronista Oficial de Villa de Cura y redactor del diario El Siglo de Maracay, así como director de la revista Expresión de Villa de Cura.

Formó parte del equipo redactor del Diccionario de Historia de Venezuela publicado por la Fundación Polar.

La profesión inicial de Botello fue el periodismo activo, desde muy jovencito como reportero del diario El Imparcial, luego ingreso a la docencia y la investigación histórica que obviamente ha sido muy fructífera lo cual lo llevó a viajar a varios países y hacer cursos internacionales en busca de información, hasta llegar a ser miembro de la Academias de la Historia y de la Lengua. Está casado con Jenniffer de Botello y es padre de dos hijos.

Tiene más de 160 libros publicados sobre temas de historia local, regional y nacional, literatura, etnología y antologías.

En 1971 publica el ensayo “Historia de Villa de Cura (tránsito por la vida de un pueblo)”.

En 1972 publica el ensayo “El periodismo en Aragua”.

En 1973 publica los libros “Teatro de Maracay” y “Los Bolívar en Aragua”.

En 1976 publica la biografía “Así era Gómez”.

En 1977 publica los libros “Breve historia de un teatro. Cronología del Ateneo de Maracay” (ensayo) y “La Villa del caracol: bosquejo biográfico de San José de Cagua”.

En 1979 publica los libros “Personajes de Doña Bárbara en la vida real y apuntes para la genealogía de Rómulo Gallegos” (ensayo) s/e, Maracay y “El pueblo de doctrina de Turmero (ensayo)”.

En 1980 publica los libros “Airosa y altanera Villa de Cura”, “Cura Tucutunemo: analectas de la Villa” (crónica) y “Estados de Venezuela: Guárico” (ensayo).

En 1981 es nombrado Cronista de la ciudad de Maracay. Este mismo año publica los libros: “Aspectos geográficos y orígenes de Villa de Cura” (ensayo), “Antología de las letras de Aragua”. “Rafael Bolívar Coronado” (compilación y notas), “Rafael Bolívar, el último guasón” (biografía), “Maracay: Noticias del viejo valle” (crónica), “Orígenes del pueblo de San Andrés de Barbacoas” (ensayo) y “El gran estado Guzmán. Apuntes para su historia, 1881 – 1889” (ensayo).

En 1982 publica los libros “El toreo en Aragua. Historia de la maestranza” (coautor, crónica), “Capitán Juan de Dios Agraz, Corneta de Órdenes del Libertador” (biografía), “Estados de Venezuela: Anzoátegui” (ensayo, co – autor) y “Semblanza biográfica del Dr. Victorino Márquez Bustillo 1858 – 1941” (Biografía).

En 1983 publica “La plaza Bolívar de Maracay – visión retrospectiva – 1930 – 1983” Editado por Publicaciones del Ejecutivo del Estado Aragua, Secretaría de Cultura, Maracay.

En 1984 publica los libros “La herida de Carúpano. Un episodio de la Revolución Libertadora, 1902” (ensayo) y “Estados de Venezuela: Sucre” (ensayo, co – autor).

En 1985 fue nombrado cronista de Villa de Cura. Ese mismo año publica los libros “Estados de Venezuela: Carabobo” (ensayo co – autor), “Las ferias de Maracay. Crónica de 80 años 1905 – 1985”, “Estados de Venezuela: Lara” (ensayo, co – autor) y “Atanasio Girardot” (biografía).

En 1986 publicó “Aspectos económicos – sociales de Villa de Cura siglo XVIII 1772-1784”, editado por Publicaciones de Ediciones savia, Editorial Miranda, Villa de Cura, Estado Aragua.

En 1987 publicó los libros “El santo sepulcro de Villa de Cura y su sede monumento” (crónica) y “Estados de Venezuela: Bolívar” (ensayo, co – autor).

En 1988 publicó “Estados de Venezuela: Mérida” (ensayo, co – autor).

En 1989 publicó los libros “Estados de Venezuela: Nueva Esparta” (ensayo, co – autor. Edición bilingüe inglés – español) y “Aragua: sus pueblos – Aragua an its settlements” (co – autor). A partir de este año y hasta 1994 se desenvuelve como Diputado al Congreso Nacional por Aragua.

En 1990 recibió el Premio de ensayo del Ipasme por su obra “El tuerto Vargas, doctor y general”. Este mismo año publica: “Toponimia indígena de Aragua” (ensayo); publicación del Concejo del Municipio Girardot. Oficina del Cronista de la Ciudad, Maracay y “El tuerto Vargas, doctor y general” (biografía).

En 1992 publicó los libros “Héroe del deber <Joaquín Crespo>” (biografía); Publicaciones de la Alcaldía del Municipio Girardot, Maracay, Estado Aragua, “Choroní, costa de la mar abajo” (ensayo) y “El golpe en Aragua. Crónica del 4-F en Maracay”.

En 1993 publicó los libros “El hombre que nació para el ruido. Rafael Bolívar Coronado” (biografía) y “El hombre que nació de nuevo” (ensayo).

En 1995 publicó “Historia regional del estado Aragua” (ensayo), editado por Biblioteca de Autores y Temas Aragüeños, Gobernación del Estado Aragua, Maracay.

En 1997 publicó los libros “Santos Michelena y su familia” (biografía) y “Francisco Michelena y Rojas: el viajero universal” (biografía).

En 1998 publicó “Los Tiznados. Orígenes de San Francisco y San José de Tiznado” (ensayo). Este mismo año, la licenciada Brígida Córcida de Bellorín lo incluye en el Diccionario Biográfico “Quién es quién en el estado Aragua”, publicado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro”. Turmero – Estado Aragua, 1998.

En 2001 publicó “Mis 27 años junto al general Gómez” (ensayo).

En 2004 es incluido en El Diccionario de Escritores “Quiénes escriben en Venezuela (siglos XVIII al XXI)” publicado también por el CONAC.

En 2005 fue nombrado cronista oficial del municipio Girardot (Maracay y Choroní). Este mismo año publica “Historia documentada del legendario Pedro Pérez Delgado. Maisanta” (Biografía) y “La plaza Girardot de Maracay. Crónica de tres siglos”, este último, publicación de las empresas Ingeniería Civil Oswaldo Osuna Rodríguez; CICO C.A. (construcciones); SETECET C.A. y PEOCAL C.A., Maracay.

En 2006 se hace acreedor del Premio Nacional del Libro por su “Historia de Villa de Cura”, que fue su primer libro, con prólogo de Aquiles Nazoa.

En 2007 el Instituto del Patrimonio Cultural la incluye en el Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano. Región Centro Oriente. Caracas: Instituto del Patrimonio Cultural. Este mismo año publica “Toponimia antigua de Maracay”, calles, plazas, esquinas, casas, sitios, auspiciado por el Concejo Municipal de Girardot, con presentación del entonces Presidente del Concejo Richard León Pinto. De acuerdo al periodista Oscar Zerpa éste es un libro:

“Con profusión de fotos interesantísimas nos hace un buen recorrido explicando sobre el origen del nombre de la ciudad, sus calles y el porqué de sus nombres, la fundación de sus barrios y urbanizaciones, el gran ferrocarril de Venezuela, la historia de sus plazas y es muy amplio cuando menciona las fuentes consultadas y los agradecimientos respectivos a quienes por un u otra razón los orientaron en esta obra, que a mi juicio, es la más completa que se ha escrito sobre este tema”.

En 2009 publica “Las Guerrillas de Maisanta”, que de acuerdo a Germán Fleitas Núñez es “un libro bien trabajado y bien escrito sobre quien pudo ser el «último hombre a caballo», a no ser porque aún se escuchan los relinchos y un repiqueto de cascos en tropel que como si martillaran sobre un inmenso tambor, hacen retumbar la tierra bajo el inclemente sol del mediodía, sobre las infinitas sabanas venezolanas”.

En 2011 obtiene el Premio de Ensayo (crónicas) de la II Bienal Nacional de Literatura «Ramón Palomares», de Boconó, estado Trujillo.

En 2012 ganó el Certamen estadal de Ensayo Histórico Político de la Gran Explosión Cultural Bicentenario con la obra: San Mateo Latifundio, paisaje y Comunidad, Siglos XVI -XIX con la cual representó al estado Aragua a nivel nacional. Este mismo año el poeta e investigador Adalberto Pérez Ramirez lo incluye en su libro “Efemérides del estado Aragua”.

En 2013 publica los libros: «Atanasio Girardot El Abanderado», “El 4F en Maracay, Vista y revista del histórico suceso”: Cuadernillos de Historia municipal Nº1, Biblioteca Municipal Augusto Padrón, Maracay y “Genealogía de Juan Germán Roscio, publicado por la Fundación El Perro y la Rana.

En 2014 publicó “Genealogía del Gral. Francisco Linares Alcántara”. Este mismo año fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura Stefanía Mosca, por su crónica “Chaguaramas. La Villa Invicta”, escrita bajo el seudónimo ‘Villano’.

Sobre Botello el escritor Rafael Ramos Castellanos escribió:

“Qué más decir de Oldman Botello, hombre enamorado de su profesión y de su cátedra que ha hecho de la disciplina histórica una disciplina personal para proyectar los fenómenos telúricos alrededor de sus gentes y de sus caminos y de sus notabilidades y aun de sus absurdos.

Qué más decir, sino que nos sorprende su voluntad creadora, su incansable e ineludible pasión por las letras y la acción innovadora. Ahora estamos a las puertas de este nuevo factor de su esperanzado camino hacia la gloria, con una posteridad viva y actuante.

Se trata de “Antología de las letras de Aragua”, que compuso el joven investigador con su terquedad positiva de dar lo mejor y dar la semilla, que ahora va ya con el fruto multiplicado como los panes de Jesús.

Sin embargo la modestia no se ha escapado de su ente, ni la picardía de la grandeza fementida se le ha colado por ningún intersticio y por ello no incluyó su nombre en el texto formal de esta obra, pues sigue siendo diáfano y así vivirá siempre, por lo que lo acreditan aún más allá de todos sus libros, sus crónicas periodísticas tanto en El Siglo de Maracay, donde se ha desempeñado como jefe de redacción, como en El Nacional, de Caracas, en cuyas páginas vuelve a La Villa de sus amores siempre, con la guitarra del trashumante debajo del brazo conquistador de ilusiones y la estrofa del Alma Llanera, preparándosele del corazón como quien viaja siempre hacía la insondable jerarquía de la humildad y de la acción ecuestre”. (Rafael Ramón Castellanos, prólogo del libro “Antología de las Letras de Aragua, 1981)

Actualmente tiene 20 libros inéditos sobre Aragua, Guárico, Apure y Amazonas.

Texto y fotografía: Yadira Pérez / Tomado del facebook: Letras del Mundo