Liberan a Nicmer Evans luego de 50 días incomunicado

Este martes luego del mediodía salió de los calabozos donde se encontraba detenido Nicmer Evans director del portal Punto de Corte.

Lo primero que advirtió es que no participará en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“Esta es una posición absolutamente personal e individual. Nadie me ha forzado para participar o no. Mi postura es que no voy a participar en las elecciones”, expresó Evans. Agregó, que no puede ofrecer tantas declaraciones como quisiera.

Dejó entrever que su “libertad” tiene limitaciones: “Es normal en este tipo de procesos que uno firme cauciones y hay elementos sobre los cuales uno tiene que restringirse en principio”, explicó.

Evans fue detenido y enviado a un calabozo de la DGCIM. Durante un mes y 20 días estuvo allí. Fue acusado de supuesta “instigación al odio”.

Sin un juicio claro, con poca información sobre las razones de su detención, ahora es liberado por el gobierno.

Terror psicológico

Su esposa Marta Cambero declaró este lunes que no habia vuelto a ver a su esposo después que se lo llevaron. Al vivo estilo de las dictaduras del cono sur, Evans solo pudo tener contacto telefónico con su defensa. La policía amenazó a Cambero y a su hijo para poder capturar a Evans.

Nicmer Evans fue detenido en horas de la noche del lunes 13 de julio por organismos de seguridad del Estado. Hoy, 50 días después, es lanzado a la calle.

