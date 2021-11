A PUERTA DE MORGUE/ Funerarias se pelean muertos en San Juan de los Morros

San Juan de los Morros.- Prestadores de servicios fúnebres ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación en rechazo a las presuntas irregularidades existentes en la morgue del Hospital Israel Ranuárez Balza de San Juan de los Morros.

Se trata de las diferentes situaciones que deben enfrentar los afectados a la hora de recibir los cadáveres en dicha morgue. Puesto que, comentan que las autoridades del hospital y del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf) ponen mil y una traba para la entrega de los cuerpos.

Alfonso Bracho Carpio, propietario de la funeraria Santa Eduvigis, aseguró «tenemos problemas con las autoridades. Me reuní con la directora del Senamecf y la respuesta fue totalmente negativa, me dijo que la única persona autorizada para hacer reuniones con los funerarios era ella y por lo tanto no llegamos a nada. Me reuní con la directora del área forense del hospital, le planteé la situación y tampoco hubo ningún tipo de respuesta o solución».

El origen de la disputa

«Al principio de la pandemia entre todos los empresarios del ramo, acordamos que una sola funeraria se iba a encargar de todos los casos covid; hoy por hoy, eso se ha vuelto un vicio y la referida funeraria en cuestión cubre todos los casos, sean o no sean de covid», resaltó Bracho.

Asimismo, acotó que no les permiten el acceso a la morgue, ni permanecer a las afueras de esta atentos para ofrecer los servicios como generalmente lo hacen, ya que, la mayor parte del tiempo está la otra funeraria.

«Aprovechándose de la situación, las mismas autoridades juegan con el dolor de los familiares, prácticamente los obligan a pagar el servicio con una empresa funeraria exclusiva, así tengan asegurado al fallecido con otra empresa, y en medio del dolor, estos no tienen más opción».

«80% de los servicios los está prestando esa empresa apoyada por las autoridades competentes, es decir, el otro 20% debe ser repartido entre las 4 funerarias restantes que hacemos vida en el municipio» indicó Bracho.

Por su parte, Edgar Lugo López, propietario de Funeraria San Juan acotó que, «es importante que sepan que nosotros llevamos tiempo enfrentando estas irregularidades. Aproximadamente un año y medio en esto, y cada vez se agudiza más. Hemos pasado invitaciones escritas a las autoridades y ni siquiera nos han contestado los oficios».

En el encuentro con los medios estuvieron presentes los representantes de las funerarias Mansión Latuff, Capilla Santa Eduviges, San Juan, La Milagrosa; quienes reiteraron su desacuerdo por el monopolio que mantiene una empresa con los cadáveres en el Hospital Israel Ranuárez Balza.

Lucianni Perez. ECS/Unerg/El Tubazo Digital