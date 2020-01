View this post on Instagram

Gracias a las denuncias en redes se detuvo a estafadores en Aragua. #repost @cicpc0109 ・・・ Luego de recibir varias denuncias mediante la red social Instagram, a través de la cuenta @douglasricovzla en la que una pareja se dedicaba a ofrecer la venta de divisas y al recibir el pago mediante transferencias bancarias, no cumplían con la entrega de las mismas. Se realizó un trabajo de investigación y en tiempo récord se logró su ubicación y aprehensión de los mismos.- FISCAL QUE TIENE CONOCIMIENTO: FISCALÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL EDO. ARAGUA #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos