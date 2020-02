SE BUSCA / Cicpc advierte sobre delincuente que mantiene “en tensión” al estado Guárico (+FOTO)

View this post on Instagram

Plenamente Identificado, delincuente que amenaza vía Whatsapp en Guárico Como Ignacio Gabriel Hernández Rengifo, de 30 años de edad, fue identificado un hombre quien se dedica a realizar amenazas de muerte mediante Whatsapp, indicando que atentara contra personas inocentes que habitan en Guárico, manteniendo en tensión a la comunidad. Hernández al ser verificado ante el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) arrojó como resultado que presentaba registros por los delitos de extorsión y aprovechamiento de cosas provenientes del delito. La policía científica está tras la pista de este delincuente, si usted tiene información sobre el paradero del mismo, comuníquese por privado con nosotros, le garantizamos el anonimato. #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos