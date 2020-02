View this post on Instagram

Detenidas nueve personas requeridas por diversos delitos en la Región Los Llanos Investigadores del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lograron la captura cuatro personas solicitadas ante la justicia venezolana por el delito de tráfico y posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, a su vez se logró aprehender a cinco hombres por porte ilícito de arma de fuego y municiones. En el estado Apure son detenidos Félix Roiss Rangel Montesuma (23), Freddy Alexander Ceballo Zapata (25), Oscaliler Winder Diamond (40) y Roger José Román Seijas (45), por comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Mientras que en los estados Cojedes, Guárico, Mérida y Trujillo los detenidos fueron identificados como Pedro Elías Oropeza Martínez (21), José Rafael Caldera Méndez (27), Jhon Kerlis Ramírez Calderón (32), Miguel Antonio Rojas Bolívar (33) y Orlando Antonio Morillo Landaeta (53), quienes se dedican a la compra y venta de arma de fuego y municiones. Los detenidos, armas de fuego y municiones son puestos a la orden del Ministerio Público. #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos