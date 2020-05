PROVEEDORES / Capturan a dos aliados de la banda “El Wileisi”

View this post on Instagram

Capturados integrantes del grupo delictivo (a) Wileisi en Guatire Pesquisas de la División Nacional Contra Secuestro, detuvieron a Lixcio José Adrián Marcano y Jonatan José Barrera Hernández en la urbanización Las Rosas, parroquia Zamora, municipio Guatire, estado Miranda. Quienes eran los encargados de suministrar municiones y sustancias estupefacientes al grupo hamponil apodado El Wileisi, para que ser comercializados en toda la zona de Petare. Una vez realizadas las averiguaciones pertinentes, comisión de ese despacho policial se trasladó a la dirección antes mencionada, ubicando a los delincuentes, quienes intentan evadirse al notar presencia policial, siendo infructuoso su intento. Durante su captura fueron recuperados dos vehículos, un Chevrolet Optra, placas AC224UA y una Suzuki, Grand Vitara, placas ADI32H; asimismo, se incautaron 155 municiones calibres 762x 51, siete envoltorios de psicotrópicos con un peso aproximado de un kilo 942 gramos y varios teléfonos celulares. Por lo que son puestos a la orden del Ministerio Público del estado Miranda.