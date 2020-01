LOS MINEROS / Desarticulan banda criminal que tenía azotada una zona de Guárico

View this post on Instagram

Desarticulado grupo delictivo Los Mineros dedicado al robo en Guárico Funcionarios de la Delegación Municipal Valle de La Pascua desarticularon la banda delictiva Los Mineros, en el sector Minas de Arena, parroquia Valle de La Pascua, municipio Leonardo Infante del estado Guárico, por dedicarse al robo. Los detenidos fueron identificados como Keinny Rafael García Austria (20), apodado El Enano; Pedro José Austria (34), apodado El Chino; Ángel Celestino Soleri Valera (24), apodado El Gago; Noel Celestino Soler Valera (27), apodado Noelito; Manuel Alexander García (22), apodado El Paisa; Jean Franco Josué Malavé Valera (20), apodado El Boleta; y Jhonny Rafael Monia (37), apodado Rafaelito. Estos, tenían como modus operandi estudiar el comportamiento habitual de las víctimas para esperar el momento adecuado e ingresar en sus viviendas y sustraer los objetos de valor. Del mismo modo se dedican a interceptar a los transeúntes para despojarlos de sus pertenencias. El grupo hamponil, tenía azotado los sectores Minas de Arena, Las Garcitas, Aeropuerto, La Agustina, La Arboleda, Cruz Verde y La Morita; quedando a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.