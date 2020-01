LES PUSIERON LOS GANCHOS / Cayeron tres extorsionadores en Aragua

View this post on Instagram

Capturadas tres personas por extorsión en Aragua Funcionarios de la División Contra la Extorsión y Secuestro efectuaron la aprehensión de Alejandra del Valle Paiva Morado (29), Nerlin Enrique Ayala Mendoza (27) y un adolescente de 16 años en el municipio Girardot del estado Aragua, por el delito de Extorsión. Mediante denuncias interpuestas por las víctimas y pesquisas realizadas, se pudo conocer que los detenidos integran el grupo delictivo apodado El Catire de Santa Rita, quienes se dedican a estudiar a las posibles víctimas, ubicando sus números telefónicos e indicarle que deben cancelar diferentes sumas de dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familiares; en las averiguaciones realizadas se conoció que Alejandra, era la encargada de grabar y fotografiar los locales comerciales de los afectados, haciéndoselas llegar a los líderes de este grupo delictivo, mientras que Nerlin y el adolescente se encargaban de atentar contra las personas que se negaran a cancelar el dinero por las extorsiones. Por estos hechos se encuentra por aprehender a Luis Alejandro Rizo Hernández apodado Niño Rizo, Manuel Eduardo Jaspe Díaz apodado Manolo, Alexander Rafael Guignan Navarro apodado Alex Criminal y un hombre apodado Caracas aún por identificar. Siendo el caso puesto a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del estado Aragua.