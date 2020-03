LA MANDÓ A MATAR SU EXPAREJA / Así se orquestó el asesinato de una joven de 28 años en el Zulia

View this post on Instagram

Esclarecido atroz femicidio ocurrido en el Zulia El homicidio de Estefanía Ortega Zavala (28), ocurrido en el mes de enero, cuando esta se retiraba de un local nocturno Mi Vaquita, ubicado en Maracaibo, estado Zulia, cuando es abordada por un hombre que desciende de una motocicleta y le efectúa múltiples disparos. Por este hecho fue apresado Ángel Alberto Farías Moran (21), apodado El Angelito, quien es uno de los autores materiales del hecho. Gracias al trabajo del Eje de Investigaciones de Homicidios Zulia, se pudo conocer que la víctima sostenía una relación sentimental con Alfonso José Olivares Urdaneta (31), apodado Alfonsito líder negativo de un grupo hamponil que lleva su nombre y opera en diferentes zonas del estado Zulia, con quien vivía en la República de Colombia; procediendo la mujer por abandonarlo, negándose el delincuente a aceptar la ruptura, planificando la muerte de Ortega en territorio Venezolano, debido que este habría decidido retornar. Contactado a Alberto Federico Plumacher Gutiérrez (32), quien es su hombre de confianza, para que ubicara a la hoy occisa, logrando ubicarla a principios del mes de enero, cumpliendo órdenes de alias Alfonsito, contrató a Ángel Farías apodado El Angelito y alias El Peluche, aún por identificar este último; quienes se reunieron en la residencia de Neimarlis José Amundarain (33) (a) La Negra, donde planifican materializar el hecho, trasladándose Plumacher y Amundarain hasta el bar donde se encontraba Estefanía, esperando el momento que esta se retirara del sitio, avisándole a Ángel y El Peluche, procediendo estos a perpetrar el hecho.