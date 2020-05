HORROROSO / Sujeto mató a su madre durante una discusión

View this post on Instagram

Detenido hombre que le quitó la vida a su madre durante una discusión Daniel Enrique Martínez Palacios (46), fue detenido por funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Oeste, por el homicidio de su madre, hecho ocurrido en la calle Las Flores, parroquia La Pastora de Caracas. Durante las investigaciones se conoció que Daniel, sostuvo una fuerte discusión con su progenitora identificada como Gloria Estela Martínez Palacios (70), y optó por propinarle una fuerte golpiza con un objeto contundente denominado viga, causándole la muerte de manera inmediata. Por lo que fue aprehendido en el lugar de los hechos y puesto a la orden de la Fiscalía 41º del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. R. Karoline Echenagucia