Falleció un joven detective del Cicpc intentando frustrar un robo

View this post on Instagram

Lamentamos la pérdida física del Detective Jefe Robert Alexander Fermín Rivas (29), quien fallece al frustrar un robo en una unidad de transporte que cubre la ruta El Junquito-La Yaguara, en la que dos hombres armados abordan a la unidad y someten a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias, por lo que en su actuar de valentía, el funcionario esgrimió su arma de reglamento, logrando lesionar a uno de los delincuentes y al intentar perseguir al otro involucrado, pierde el equilibrio y sufre un fatal accidente. Enviamos nuestras más sinceras palabras de condolencias a familiares y amigos. #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos