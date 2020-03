View this post on Instagram

Cicpc detuvo pareja dedicada al robo a mano armada en Zaraza Expertos de la Delegación Municipal Zaraza, capturaron a dos hombres en el sector La Florida, municipio Pedro Zaraza del estado Guárico, quienes se dedicaban al robo a mano armada en locales comerciales. Delbis Daniel Navarro (37) y José Daniel Delgado Zerpa (27), fueron capturados por las cámaras de seguridad de un comercio localizado en la urbanización Terrazas de Santa Inés, en las que se pudo ver cuando ingresaron al local en horas de la madrugada usando un arma blanca para sustraer los diferentes tipos de mercancía; asimismo pesquisas de la referida comisión realizando análisis fílmicos dieron con el perfil de los criminales y posteriormente se dio inicio a las labores de patrullaje para su captura. Tiene conocimiento del caso la Fiscalía 11° del Ministerio Público. R: Carmen González