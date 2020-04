EN GUÁRICO / Sujetos se hacían pasar por funcionarios del Cicpc para cometer fechorías

View this post on Instagram

Se hacían pasar por funcionarios del Cicpc para robar y fueron capturados en Calabozo Mediante un arduo procedimiento de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Calabozo, se logró aprehensión de cuatro integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo y secuestro en la parroquia Calabozo, municipio Francisco de Miranda, estado Guárico. Mediante las averiguaciones realizadas se pudo conocer que los integrantes de este grupo hamponil, utilizaban prendas y vehículos alusivos con logos del Cicpc, donde les indican a sus víctimas que se encuentran investigando un hecho delictivo. Una vez los afectados acceden a abrir las puertas de sus residencias, estos ingresan y los someten, informándoles que realmente se trata de un secuestro, proceden a amordazarlos mientras los despojan de sus pertenencias, así como contactar a sus familiares para solicitarles grandes sumas de dinero en divisas a cambio de su liberación, manteniendo azotada a la comunidad de Calabozo. Durante la aprehensión de Wilmer Rafael Flores Correa (37), Connys Yannetsi Mendoza (28), Richard José Guerra Páez (39) y José Antonio Pérez Castillo (38), apodado El Piro, en el San José Vicario y sector 3, de Calabozo, fueron recuperados un vehículo Hilux, con logos del Cicpc en puertas y parabrisas así como un vehículo Bera BQ150, placas AC9G10K, así como la incautación de municiones calibre 9MM. Por estos hechos se encuentra por aprehender a Carlos Eduardo Blanco Vegas (26), Sixto José Márquez Beleño (39), Jhonatan José Viloria Lamas, Yerfferson Alexander León Villegas, Jefferson Leonel Chirinos Jiménez, Yessica Xiomara Contreras, Reinaldo Rafael Guevara Villasmil, Leonardo José Escobar Castro, Pedro De Jesús Velásquez Rojas y Nohely Nazareth Velásquez Rojas, quienes están siendo intensamente buscados por las autoridades. Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del estado Guárico. R: EMonasterios #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente