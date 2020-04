View this post on Instagram

Por comercialización de piezas de vehículos hurtados y robados detienen dos personas en Guárico Funcionarios de la Delegación Municipal San Juan de los Morros arrestaron a Jhon Luis Martínez Rausseu (22) y un joven de 17 años de edad, en el sector Rio Caribe, municipio Juan German Roscio del estado Guárico y fueron puestos a la orden de la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público. Pesquisas e investigaciones de campo demostraron que estos delincuentes se dedicaban a la compra y venta de partes y piezas de vehículos robados o hurtados para así comercializarlos y obtener beneficios económicos, afectando el patrimonio económico de sus víctimas. Por este hecho se recuperaron dos motos, una marca Empire, modelo Horse, año 2010 y otra marca Bera, año 2007, sin números de placa y varios cauchos rin N° 13 y 17. R: Geralmi Pérez