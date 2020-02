View this post on Instagram

La Policía científica detuvo a 19 personas por diversos delitos en varios estados del país Se logró la captura de 19 personas en los estados Guárico, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira y Trujillo en diferentes operativos realizados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Los detenidos por posesión, tráfico y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas fueron identificados como Billy Anthony Zarraga Covis (29), Kennedy Cetina Espinoza (29), Jonnathan Uriel Miranda Fuentes (31), Hilda Vargas (35), Giomar Antonio Velásquez Cedeño (37), Jesús Alejandro Solano Díaz (37), José Luis Quiñonez Gil, Igor Antonio Morao Rodríguez, Elio Alexander Gil Villasmil, Jonnatha Frank Hernández Gómez y Aris Jhoel Duran Medina. En el estado Guárico, son arrestados Johandri José Hernández Cedillo (23) y Joser Ángel Naranjo Ruiz (43), por el porte ilícito de arma de fuego. Finalmente, por el delito de compra y venta de objetos provenientes del delito son aprehendidos Alexander de Jesús Silva Valor (19), Abel José Carreño Díaz (22), Saúl José Silva León (22), Franklin Jhojan Contreras Kajales (25), José Vicente Medina Flores (28) y Hendri José Sabedra Morales (28). Los detenidos son puestos a la orden del Ministerio Público.