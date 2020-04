EN GUÁRICO / Capturadas 5 personas que se dedicaban al abigeato

View this post on Instagram

Detenidas cinco personas por abigeato en Guárico Pesquisas de la Delegación Municipal Altagracia de Orituco, lograron la captura de cinco personas en el sector Madre Candelaria, municipio José Tadeo Monagas del estado Guárico. Las fincas que se encontraban en zonas desoladas del sector Ipare Abajo, eran el objetivo de robo de Manuel David Martínez Torrealba (23), Wuillians David Contreras Tomas (23), Eliecer José Aguiar Urbina (20), Milagro José Martínez Contreras (24) y Javier Antonio Fernández Arias (33); quienes ingresaban en diversas horas al día utilizando escopeta, cuchillo, hacha y machete para someter a los propietarios y empleados de dichos inmuebles. Estos criminales, maniataban a las víctimas mientras los amenazaban de muerte si le informaban a los cuerpo de seguridad o intentaban huir mientras estos sacrificaban a los animales y se llevaban sus piezas de res; que posteriormente son comercializados sin los permisos de salubridad correspondiente. Como medio de traslado de los detenidos utilizaba un autobús marca Ford; modelo F-350, matrícula AB8063; el cual fue recupero al igual que una escopeta calibre 44MM, un cuchillo, un hacha y un machete. Mediante la Ley Orgánica de Protección a la Actividad Ganadera, los detenidos son puestos a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público del estado Guárico.