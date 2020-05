CICPC / Anuncian la captura del “monstruo” de Guayana

View this post on Instagram

Cicpc capturó al Monstruo de Guayana #repost @prensacicpc ・・・ Mediante diversas denuncias recibidas y pesquisas de campo, detectives de la Delegación Municipal Ciudad Guayana, aprehendieron a Hernán José Mendoza Varón (61). Las averiguaciones permitieron conocer que el sexagenario, usaba sus conocimientos como profesor de natación para inducir a niñas y jóvenes a realizar actos libidinosos para satisfacer sus deseos sexuales. El sexagenario fue puesto a la orden de la Fiscalía 13° del Ministerio Público del estado Bolívar. El Cicpc continúa con las pesquisas para determinar si existen más víctimas de este delito.