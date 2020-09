CICPC / Abatidos tres integrantes de la banda del “Loco Leo”

View this post on Instagram

¡NEUTRALIZADOS TRES PELIGROSOS DELINCUENTES PERTENECIENTES A LA BANDA DEL LOCO LEO! Luego de un amplio despliegue técnico, pesquisas adscritos al Eje Central de Homicidios mantuvieron fuertes enfrentamientos en diferentes sectores de la parroquia #ElValle donde resultaron abatidos: 📌 Isai Adán Güipe Sánchez alias "El Bebé" (26) 📌 Yohanderson González alias "El Pantera" 📌Leiderman José Velásquez Tineo alias "El Che", quien se encontraba fugado del Eje Central y tenía dos solicitudes por robo y hurto Estos delincuentes presentaban solicitudes y antecedentes policiales por robo, extorsión, homicidio y otros delitos graves. Logrando colectar los siguientes elementos de interés criminalístico en el sitio: 📌 3 Armas de fuego las cuales serán peritaras por expertos balísticos para determinar su participación en otros hechos delictivos. 📌 Un radio portátil de comunicaciones, marca BAOFENG, modelo BF-888S, con su respectiva batería. 📌 Varios envoltorios de presunta droga. Estos hombres eran intensamente buscados por su participación en varios delitos ocurridos en El Valle; el Cicpc no se detiene, seguiremos derrotando a los delincuentes. #Cicpc #PorTuSeguridad #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos #ElValle