Capturan a par de malhechores en la capital del estado Guárico

En San Juan de Los Morros fueron detenidos dos hombres por robo Funcionarios de la Delegación Municipal San Juan de Los Morros, lograron la captura de Jhoander Méndez Aular (23) y Yonder Josue Crespo Méndez (19), en Casco Central, municipio Juan Germán Rocio Nieves del estado Guárico. Los detenidos, integran la banda delictiva apodada El Pecho de la Tabla, quienes se dedican al hurto, robo y aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Tras las investigaciones de campos, se logró conocer que los hombres ingresan a las residencias del sector Las Palmas, en diferentes horas de la noche, con el objetivo de sustraer las pertenencias de las víctimas; no obstante también interceptan a los transeúntes de la localidad. Durante su arresto, se logró incautar una escopeta y seis municiones Calibre 12MM. Queda por aprehender e identificar un hombre apodado El Chino. Tiene conocimiento del caso 11° del Ministerio Público. #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos