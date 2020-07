Capturan a ladrones de teléfonos en San Juan y en El Sombrero

View this post on Instagram

Arrestados dos hombres por hurto y aprovechamiento en Guárico Funcionarios del Cicpc adscritos a la Delegación Municipal San Juan de Los Morros, en el sector Banco Obrero, municipio Juan Germán Roscio, San Juan de Los Morros, estado Guárico, arrestaron a Manuel Salvador Gutiérrez Salcedo (35), quien utilizaba sus habilidades y destrezas para sustraer de manera habilidosa los teléfonos celulares a las personas para luego comercializarlos y obtener beneficios económicos; incautándoles dos teléfonos celulares marca Redmi y One Plus, pertenecientes a sus víctimas. Mientras que pesquisas de la Delegación Municipal El Sombrero, aprehendieron a Wilker Moisés Pérez Aular (23), quien tenía registros por tráfico de droga y porte ilícito de arma de fuego; hecho ocurrido en el sector Casco Central, avenida Rafael Caldera, parroquia El Sombrero, municipio Julián Mellado, estado Guárico, logrando recuperar un celular marca Alcatel, solicitado por robo y lesiones. Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público. R: Geralmi Pérez #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos