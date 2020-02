AMIGOS DE LA AJENO / Detenido un grupo de personas por hurtar productos agrícolas en La Pascua

View this post on Instagram

Arrestada cinco personas por hurto de productos agrícolas en Valle de la Pascua Detectives de la Delegación Municipal Valle de la Pascua, lograron la captura de cinco personas en el sector Los Cerritos, municipio Leonardo Infante del estado Guárico quienes se dedican al hurto en empresa agrícolas. Los detenidos fueron identificados como José Antonio Ramírez Díaz (53), Rafael Vicente Ramírez Díaz (59), Berder Daniel Rodríguez (22), Carlos Luis Sánchez González (38), y Vicmari Josefina Serrano Valor (22). Gracias a los análisis fílmicos, se pudo conocer que los hurteros irrumpen en las entradas y salidas de las empresas agrícolas con el objetivo de sustraer las mercancías que procesan dichos comercios, finalmente realizan la comercialización de estos suministros. Tiene conocimiento del caso la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.