12 MIL DÓLARES / Capturado sujeto que estafó a una empresa de motos

View this post on Instagram

La División Contra los Delitos Financieros del Cicpc, detuvo a Eduilian del Jesús Caldera Romero, de 33 años quien mediante habilidad y destreza, logró estafar a la empresa Moto Repuestos Parra Empire ubicada en la avenida Ohiggins de Caracas. El detenido, solicitó a la empresa una cuenta bancaria de Bank Of America, con la intención de comprar 12 motos marca Empire de diferentes cilindraje para un monto total de 12 mil dólares americanos, Por tal motivo, las vícitmas le hacen entrega de la cuenta donde Eduilian realizó el supuesto pago y la misma procede a validar el pago y le hacen entrega de las motos. Al transcurrir dos días la víctima se percató que los fondos no se encontraban disponibles en la cuenta. Los sabuesos continúan con las investigaciones y pudieron comprobar que el detenido, habría depositado un cheque desprovisto de fondos, sabiendo que el cual el día del pago la cuenta lo refleja como positivo, motivado a que estas transacciones tardan un lapso de tres días para validación.