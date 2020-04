PERDIERON LA CORONA / Detenidas dos Mises por violar cuarentena

View this post on Instagram

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣ (𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣ 𝐌𝐈𝐒𝐒 𝐕𝐄𝐍𝐄𝐙𝐔𝐄𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐉𝐀 𝐒𝐈𝐍 𝐄𝐅𝐄𝐂𝐓𝐎 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐒 𝐂𝐀𝐍𝐃𝐈𝐃𝐀𝐓𝐀𝐒 𝐀 𝐋𝐀 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐄𝐙𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟎⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣ Viernes, 24 de abril de 2020 (Caracas – Venezuela)-. Debido a la veracidad de la información que ha circulado desde el día de ayer en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, acerca de la detención de varias personas, entre las cuales lamentablemente estaría involucrada la señorita Laura Virginia Zabaleta, participante de la Temporada de la Belleza 2020; Miss Venezuela, comprometida con sus valores de integridad, excelencia, honradez, buena fe, respeto y ética, informa a la opinión pública en general que, ha decido dejar sin efecto alguno su participación como candidata en dicha Temporada, por ende, a partir de este momento, se oficializa su retiro inmediato del certamen, con todas las consecuencias que ello significa. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Exhortamos a la comunidad a cumplir con su compromiso ciudadano solidario y el respeto a las leyes vigentes, acatando en todo momento las medidas de prevención, distanciamiento social, protección, cuidado e higiene personal establecidas en el país por las autoridades públicas competentes, y actuando en apego a todas las recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Desde Miss Venezuela rechazamos abiertamente cualquier acción que vaya en contra de los principios y pilares organizacionales que promovemos entre las jóvenes y que están especificados en nuestro Código de Ética y Convivencia, el cual es suscrito por cada aspirante al momento de postularse al certamen, con el fin de apegarse a los valores que mantenemos tanto a lo interno de nuestras operaciones como ante nuestros aliados estratégicos, comerciales e institucionales.