JORGE LINARES/Crónica de una muerte anunciada: crisis de EE.UU  será mayor que la gran depresión de 1929

El domingo pasado en la columna de título: «Crónica de una muerte anunciada: «Temblequea la Economía Especulativa Mundial», hice un ejercicio económico, en «presagiar» que la crisis que se le avecina a EEUU va ser mayor que la crisis de la Gran Depresión del año 1929, basándome en tres aspectos: la lógica económica, el raciocinio humano y las máximas experiencias.

Estos tres aspectos los pensé, haciendo una traslación cognitiva cuando un juez en la fase de juicio, toma una acertada, justa y transparente decisión, ajustada al debido proceso, derecho a la defensa y asistencia jurídica, basado en la triada jurídica de oro: la sana crítica, la lógica jurídica y las máximas experiencias

Lo cierto es, que por un lado, el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell alertó este pasado miércoles 29 de Abril del 2020, que el segundo trimestre(Abril, Mayo y Junio) la economía de Estados Unidos va a contraerse a un nivel y a una tasa “sin precedentes”.

Por otro lado, el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett manifestó que la economía de EEUU se contraerá entre un 20% y un 30% en el segundo trimestre, como consecuencia de las medidas adoptadas para frenar el coronavirus.

Pero además aseguró Hassett, que en abril y junio, será la peor caída del Producto Interno Bruto(PIB), desde la Crisis de la Gran Depresión de 1929. Como también dijo, que el resultado del primer trimestre(Enero, Febrero y Marzo)fué un duro golpe a la economía por parte de la pandemia de coronavirus.

Quize hacer una pequeña alusión con lo que presagié en mi Columna del domingo pasado, en este prestigioso portal digital » eltubazodigital.com«. Ahora bien vamos a hablar un poco de lo que me comprometí también a desarrollar hoy, que no es otra cosa, que la Crisis Financiera Global de 2008.

Crisis global o burbuja financiera 2008

Para continuar con la ilación respectiva, tenemos que refrescar, que en la columna pasada relatamos como se derrumbó el modelo económico de Adam Smith ( liberación económica), producto de la Gran Depresión de 1929, siendo sustituido por el modelo económico de Jhonh Maynard Keynes(intervención del Estado en la Economía.

Pero que al tiempo con subterfugios y argumentos con poca solidez científica económica, lo sustituyeron por un modelo económico más agresivo y depredador, inhumanamente hablando, y que hoy está más vigente que nunca en los países de corte capitalista: El Neoliberalismo(o sea, el nuevo liberalismo económico). Hasta aquí fue donde quedo’ nuestra idea.

Para nadie es un secreto que la Burbuja Financiera de 2008 sucedida en el epicentro del mundo del capitalismo: EEUU; impulsó la segunda recesión global en 80 años, la cual se expandió con sus respectivos estragos económicos y sociales por el resto del mundo, producto del efecto globalizador, el efecto cascada y el efecto dominó.

Lo cierto del caso, aunque ustedes estimados y respetados lectores no me lo crean, dicha crisis no fué, ni ha sido disipada correcta y totalmente, sus vestigios están latentes, están allí presentes.

Ya que, desde 2008 hasta el día de hoy, han corrido la arruga económica (paños de agua tibia, pero el tumor maligno económico, está vivido y coleando), lo cual la procesión va por dentro.

Y ahora junto a la nueva crisis económica covid-19(un volcan brotado en rojo vivo, casi en erupción ) se va a manifestar una super recesión económica, la cual, me voy atrever llamarla así : «la gran depresión 2020 de EEUU».

Que sin duda volverá a impactar de forma negativa a las economías del mundo. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero esa es la verdad verdadera.

¿ Por qué se produjo esa crisis burbuja financiera?

En primer lugar, tienen que tener clarito – como se lo he escrito en columnas anteriores – que en los sistemas capitalistas existe dos tipos de economía(la economía real y la economía financiera especulativa), pero aunque ustedes tampoco me lo crean, es como una pirámide( como la del austriaco Hals Kelsen) , pero invertida, en otras palabras, arriba la especulación, y abajo la economía real, pero además, está última, sosteniendo a la primera para no dejarla caer.

Es por ello, que cuando se enferma la economía especulativa, de una vez enferma a la economía real, y para muestra un botón: la economía financiera especulativa de EEUU se infectó con el «coronavirus covid-19» e inmediatamente contagió a la Economía real.

Tan cierto es esto, que lamentablemente las dos economías están en «cuidados intensivos» , en la manos de los especialistas, en el piso 2020 de terapia intensiva, ubicada «En la Reserva Federal de los EEUU», proporcionandole oxígeno, no precisamente mecánico , sino, oxígeno monetario, con astronómicas dosis de dinero inorgánico, con un respaldo ficticio entre «la confianza y la expectativa», por ser pacientes capitalistas.

En fin, no le debe quedar duda a nadie en el mundo, que la crisis financiera global del año 2008 fue producto de la «explosión finaciera» de la «Burbuja Inmobiliaria» en EEUU, donde está puso al desnudo el agotamiento y desfachatez de un supermodelo económico de «Acumulación Capitalista».

Lo que nos mostró esta crisis

Finalizó diciendo, que esa crisis de 2008, develó definitivamente que ese capitalismo neoliberal escondía una supuesta bonanza basada en nada más y nada menos, que un sobreendeudamiento de empresas privadas y de la propia población – que sin saberlo, ni imaginarlo – proporcionaban el consumo necesario para mantener un «ficticio ritmo expansivo».

Pero la etapa de sobreconsumo que llego’ hasta 2008, producto de esta crisis, dió pasó a una fase de subconsumo, que todavía ha impedido a muchas economías del mundo, sobreponerse ante la recesión económica que padecen intrínsecamente.

Muchos menos ahora, en estas circunstancias año 2020, totalmente adversas a lo que tiene que ver con la creación de empleo, que por cierto en estos momentos cuando escribo está columna, el desempleo en EEUU ronda en los 26 millones de desempleados: sino, pregúnteselo al camarada Richard Corado, que está bien letrado en esto, y fué mi último invitado de esta semana a mi programa de Tv: «CON LA VERDAD POR DELANTE», CANAL 16, imagen de lo nuestro.

Invito a ver por ROSCIO TV, Canal 16, imagen de lo nuestro y a escuchar por la emisora Fiesta 105,5 FM, mi programa: «Con la verdad por delante», Lunes, Miércoles y Viernes a las 11 am hasta las 12 de mediodía.

¡Sigamos cumpliendo la cuarentena social, consciente y necesaria!