VERDADES A GRANEL / No me sorprende

NO ME SORPRENDE…No me sorprende que Antonio Muguesa no saliera diputado. AD lo postuló en lista y este partido obtuvo 17 mil votos en el Estado.

¿No eran suficientes para salir electo?. Muchos opinan que si e, inclusive, en su comando de campaña existía la convicción de su designación y a las 11 de la noche celebraban su elección.

La caña se alebrestró. Pero el juego cambió y desde Caracas en la madrugada del dia 7, le participaron a Muguesa que los números le habían sido mezquinos para ser diputado.

¿Qué pasó? Bueno, muy sencillo, su jefe Bernabé Gutiérrez, había negociado con el gobierno para que otro adeco en otra latitud nacional, fuera el diputado. ¡Muguesa fué sacrificado¡.

Que decepción, que desencanto y que frustación para este político. ¿Seguirá confiando en su jefe?. Y yo, con argumentación, había dicho que el gobierno se llevaría los 7 diputados, y asi fue. Y alguien de ellos (del sector de Muguesa) en un programa de radio dijo que yo estaba loco y delirando, que ellos obtendrían 3 diputados.

Y es que el Guárico para el chavismo es una plaza política de vital importancia. Sabe que por aquí los adecos son una fortaleza y fuerza en ascenso incontenible. Y es porque le temen a AD y porque el chavismo por estos lares, está en franca decadencia, en quiebre, y con perspectivas futuras de impredecibles factibilidades para la sobrevivencia política. Esa es su realidad insoslayable, irreversible e inevitable. Post morten…

Y CONTINUANDO EN EL TEMA ANTERIOR, ESTA SEMANA HABLÉ CON ANTONIO MUGUESSA y me expresó que perdió en buena lid, o sea, que los resultados fueron legítimos y que el gobierno lo triplicó en votos.

Y con decepción remarcó que la gente no salió a votar, que la abstención lo sacrificó, lo fulminó. ¿Y acaso ignoraba que la gente no quería votar con un CNE oficialista, parcializado y que manipula todo?

¿Pecó de ingenuo?. Y se estima que en un 60% de las mesas electorales Muguessa no fue apoyado por un padrón electoral (testigos) vigoroso, eficiente y atento o alerta. O sea, no hubo testigos que evitaran desmadres y subterfugios que le fueran adversos en la desprotección del voto. En otras palabras, la trampa, en lo que son artífices e insuperables esta dictadura.

Y LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, EN EL AÑO QUE ENTRARÁ, SERÁN LAS DE GOBERNADORES. Y ya se presiente que AD, la madre, legítima y genuina que presiden Ramos Allup y Carlos Prosperi, participará si le restituyen su tarjeta y demás emblemas ultrajados y robados.

O sí el TSJ cumple con lo ordenado de que en esa organización el próximo año se realicen elecciones internas para designar a sus nuevas autoridades.

Pero hay un problema: el espúreo y traidor y ahora chavista, Bernabé Gutiérrez, ya ha dicho que no habrá esas fulanas elecciones.

¿Y porqué?. Porque sabe que las perderá ante el 85% de adecos que apoyan a los dos líderes antes nombrados. Y el nuevo Secretario General será de nuevo Henry Ramos Allup o. en su defecto, su delfín emergente: Carlos Modesto Prosperi.

EN ROSCIO LA AD DE DON RÓMULO BETANCOURT, HENRY RAMOS ALLUP Y CARLOS PROSPERI, literalmente está en manos de José Caballito Altuve, un líder fiel y leal a la causa adeca genuina y legítima, incansable en su actividad propartidista, y tiene consolidada, fuerte y con presencia popular a su organización en los sectores Rómulo Gallegos, La Morera y Las Palmas, las áreas electorales más importantes de la capital.

Tambien, Altuve, le ha dado ese mismo matiz a su partido en las areas rurales de Canto Gallo y Flores, donde ha puesto a predominar a AD, inclusive, por encima del PSUV, que por aquí ya casi no existe.

Fermín Veitía Padre