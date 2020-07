PORTILLAZOS / Un monumental fraude

El ventrílocuo de los gringos, el derechista Juan Guaidog afirmó lo que es una mentira a todas luces, que DirecTV fue expulsada (falso) por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y que desde su supuesta “gestión” (¿?) se están realizando acciones para traer el servicio de vuelta.

El histrión del imperio yanqui mintió al decir que dicha empresa de televisión por suscripción fue expulsada por Maduro. Dice este fracaso político que “El acceso a la información y la libertad de expresión son un derecho fundamental y un elemento central para luchar en contra de la dictadura. Por eso, desde que la dictadura expulsó a Directv de Venezuela hemos impulsado diversas alternativas para su regreso”, tuiteó Guaidog.

La verdad es que él y sus partidarios lograron que Estados Unidos aplicarán contra Venezuela sanciones para ejercer presión contra el país para tratar de causar descontento en la población.

Por último, se burló del pueblo venezolano al decir que la televisión por cable es un entretenimiento muy necesario durante la pandemia, cuando se sabe que él es uno de los responsables del retiro de este servicio.

Reacciones de sus seguidores:

Los tuiteros no perdonaron sus alocadas opiniones y le cayeron encima. A continuación, algunas reacciones:

¡Mentira! ¡Directv se fue por las sanciones que imponen sus jefes contra el pueblo de Venezuela!

¡Coño chamo, por favor! De pana nos haces quedar en ridículo.

¡Príncipe cómprate un Kit de Circo y desarrolla carrera, tienes talento!

Las intenciones no preñan… y que pasó con la ayuda de 100$ para los médicos, puro cuento…

El periodista opositor Alejandro Marcano consideró que el autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidog en la actualidad es “totalmente inútil”.

Comentó, que le surgen preguntas como ¿por qué el interés de mantener una figura, de sostenerla, es el factor dinero? Por lo menos Guaidog, para mí ya es un inútil totalmente inútil en este escenario”, expresó Marcano.

El conocido opositor, Alberto Barradas, dejó de seguir a Guaidog en Twitter y aprovecho esta red social para descargar todo su arre… ra en contra del autoproclamado a quien calificó como un fraude monumental.

Barradas, además dijo que las mentiras y la ineficiente de Guaidog, lo sacan de sus cabales, por lo que decidió dejarle el pelero para su tranquilidad mental.

Así lo manifestó: “Hasta hace unos minutos seguía a @jguaidog en Twitter. La verdad no quiero leerlo más, de hecho, no quiero saber más de él. Me enerva su ineficiencia, sus tuits, realmente me dan rabia e impotencia, me parece el fraude más monumental de estos años. Ya no más. De verdad», publicó Barradas en su cuenta de Twitter.

Representantes de algunos sectores de oposición exigieron al tinglado legislativo montado por Juan Guaidog que rinda cuentas públicas de sus actividades, consideran que callar esa información crea desconfianza en sus seguidores.

Dicen: “Nos vemos obligados a hacerle un igual y severo llamado de atención al gobierno colegiado interino, a fin de que respete y acate con celo las exigencias de la transparencia, ineludibles en los actores democráticos quienes están obligados a rendir cuenta pública de sus actividades, en lo particular quienes dirigen e integran el centro de gobierno de cuyos procederes a nadie informa”.

El texto está firmado por María Corina Machado, Antonio Ledezma, Diego Arria, Humberto Calderón Berti, Carlos Ortega y Enrique Aristeguieta Gramcko, reseñó la agencia internacional EFE.

Guaidog y sus partidarios están envueltos en una niebla de corrupción, entre otras cosas se ufanan del reconocimiento y millones de dólares que han recibido de EE.UU., pero nunca se han planteado hacer una “Memoria y cuenta”.

Politólogo Álex Vásquez Portilla