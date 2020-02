PORTILLAZOS DEL HUMOR /  Carnaval de la risa

1.-Llega Juanito Alimaña a la escuela llorando y la maestra María Corina le pregunta: ¿Qué pasó Juanito? -Me atracaron maestra. -Ay Dios santo y que te quitaron?… -La tarea de cese de la usurpación.

2.- ¿Te vas a disfrazar en estos carnavales? -Claro…. de promesa. – ¿Y qué forma tiene la promesa? – De autoproclamado presidente interino.

3.- ¿Qué disfraz le recomendarías a Guaidog? – El de parásito.

4.- “Bueno, no ha cesado la usurpación, no habrá elecciones libres y tampoco gobierno de transición, concentrémonos en los carnavales pues”. Guaidog el autoproclamado Rey Momo.

5.- Guaidog, recuerda que la vida es un carnaval, pero no siempre tienes que estar disfrazado de presidente interino.

6.- “A veces me dan ganas de independizarme, pero Maduro no se quiere ir de Miraflores”. Juanito Alimaña.

7.- ¿Qué planes tienes para estos carnavales cerebro Guaidog? -Tumbar a Maduro.

8.- Lo bueno del carnaval es que ya no tengo que ponerme la máscara de autoproclamado con la de derrotado me sobra.

9.- La Asamblea Nacional de Guaidog es toda una comedia barata, ahora sesionará en los desfiles de carnaval.

10.- Los que todavía están en el aeropuerto de Maiquetía esperando para insultar con mucha razón a Juanito Alimaña, se les informa por este medio que, por favor regresen, porque el autoproclamado está en Caracas desfilando en los carnavales como Rey Momo.

11.- A un descocado como Trump se le ocurrió disfrazar los crímenes de lesa humanidad como sanciones económicas.

12.– “Yo también soy humano, por eso me quedo con la ayuda humanitaria”. Juanito Alimaña.

13.– “Yo quiero un carnaval libertario, sin usurpación, sin dictadura, sin dictador… pero con muchos dólares”. J Guaidog.

14.- “Yo tengo un año usando el mismo disfraz de autoproclamado y todavía la mayoría del pueblo venezolano no me reconoce como presidente legítimo de Venezuela impuesto por el sagrado imperio de los Estados Unidos”. Guaidog.

15.– Trump: “Cada vez que le doy un mamonazo a Venezuela mi mascota favorita, el cachorrito Juanito Alimaña, empieza a mover la colita de manera alegre e instintiva.

16.- “Al termino de estos carnavales 2020 salgo corriendo a mi casa a quitarme este disfraz de fracasado y me pongo mi traje de autoproclamado”.Guaidog.

17.- “En los carnavales del año pasado desempolve mi disfraz de autoproclamado y no me lo he quitado ni me lo quito hasta que cese la usurpación”. O sea, que le va a durar hasta el 2024 porque por los vientos que soplan eso no va a ocurrir… Por ahora.

Continúa la diversión con el Carnaval Guaidiota 2020

Alex Vásquez Portilla / Politólogo