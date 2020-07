JORGE LINARES/ Profesor Juan Montenegro: «un titán subversivo de la política guariqueña»

La presente columna debió salir el Domingo 12 de Julio pero lamentablemente no fue así, producto de problemas involuntarios de la plataforma digital de El Tubazo Digital.

Entonces, ya restablecida la plataforma mencionada, la presente columna debió salir el domingo 19 de Julio, pero tampoco fue así, producto de una situación personal de desorden cognitivo. Ofrezco disculpas asiduos lectores.

Pero, era una deuda que tenía conmigo, suena como a cacofonía, pero no lo es. Era una deuda intrínseca, espiritual, moral, de dignidad, con nuestro estimado profesor Juan Montenegro. Porque por su proceder, se merece que conozcan más de su virtuosa vida. Bueno, así pienso. Veamos:

El día Lunes 6 de Julio de 2020, a la 11 am tuve la oportunidad nuevamente de entrevistar y compartir: ideas, reflexiones, propuestas y posibles soluciones-país, con nuestro camarada Juan Montenegro.

Eso fue en Roscio tv, Canal 16, en el programa: «CON LA VERDAD POR DELANTE». No he querido dejar pasar ésta oportunidad para resaltar parte de lo que pude captar ese día.

Como también destacar las cualidades humanas, políticas e idealistas de este profesor universitario. Lo de Subersivo, es en el marco de lo que significa en aquel libro de José Vicente Rangel sobre Chávez : «Desde Yare a Miraflores: el mismo Subersivo. Veamos:

Un revolucionario en Guárico

Su nombre completo es Juan Antonio Montenegro Nuñez. Nació en Guanare, estado Portuguesa, el 20 de Octubre del año 1954.

La vida lo trajo a tierras guariqueñas hace muchos años atrás, y fue acogido como un hijo, donde no ha descansado un día, retribuyéndole su estadía definitiva a los guariqueños, con su trabajo y accionar revolucionario, con su honestidad, conocimientos y amor por ésta patria: Venezuela.

Todo lo conocemos. Respetado por revolucionarios y opositores, en cuanto a su trayectoria como un luchador de izquierda y como un político de palabra y compromiso (por cierto en estos tiempos, hay abundancia, pero en escasez). Operador, articulador y estratega político, nunca politiquero.

Emblemático liceo, con raíz revolucionaria

La secundaria la estudió en el Liceo José Vicente Unda, en Guanare en el año 1969. Este Liceo tiene mucha relevancia para nuestra historia venezolana, igualmente su nombre.

Por cierto, en un momento de mi vida estuve allá, en ese histórico centro educativo, a mediados de los años 90. Bueno, hagamos un paréntesis para saber más de este centro educativo.

Monseñor José Vicente de Unda, nació el 30 de Enero de 1777, ordenándose sacerdote en el Seminario de Caracas en Marzo de 1800. Luego de haberse graduado de Doctor en Teología.

En 1810 se suma al movimiento de independencia. Como Diputado al Congreso de 1811 es uno de los firmantes del Acta del 5 de Julio, por el Cantón de Guante.

En 1812 es encarcelado. En 1831 asiste como Senador por Barinas al primer Congreso Constitucional de Venezuela. Varias veces preside el Senado.

Como educador tuvo destacada actuación en el colegio que él mismo contribuyó a crear, el San Luis Gonzaga de Guanare, que hoy es el Liceo José Vicente Unda. Este meritorio y patriota Obispo murió en Mérida el 19 de Julio de 1845.

Podemos ver respetados lectores que el Liceo Unda está impregnado en sus entrañas de la esencia revolucionaria de José Vicente de Unda.

No tengo duda que el joven liceista de ese entonces; «Juan Antonio», también quedó impregnado dentro de su alma, por ese huracán revolucionario que está sembrado en el Liceo Unda en los llanos guanareños.

Es más, en la primera entrevista que le hice al profesor Juan Antonio Montenegro, observé ipso facto el brillo en sus ojos, cuando le comenté sobre el Liceo Unda de Guanare, ¿cuántos bonitos recuerdos pasarían por su mente en ese instante?

Profesional del Agro

Es ingeniero agronomo, egresado de la UCV, en el año 1977. El tema del agro, El tema agropecuario y de producción tiene un peso enorme y definitivo en sus estudios: a nivel de cursos, diplomados, especializaciones, maestría y doctorado.

Pero también hemos contatado que le gusta conversar, analizar, interpretar y proponer posibles soluciones en en el ámbito económico.

Le apasiona tanto el tema económico, que nuestro estimado colega logró una simbiosis perfecta, quiero decir, tiene una maestría en la UCV, sobre Desarrollo Rural, mención: «Economía Agrícola» .

Excelente gremialista

Como investigador universitario he tenido la oportunidad de indagar la opinión de docentes unergistas sin distingos políticos, sobre la gestión del profesor Juan Montenegro como Presidente de Apunellarg, en 1987-1989.

Y con el rigor del desprendimiento, y sin sofismo alguno, que es lo que necesita un investigador para plasmar este tipo de artículo de opinión en la palestra pública, no me tropecé con algún colega que no me dijera, que la gestión fue : «Excelente».

Los hallazgos de ésta «investigación flash» sobre la gestión del Profesor Juan Montenegro como Presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Rómulo Gallegos(Apunellarg), concuerdan plena y perfectamente con la actitud y aptitud, de este buen amigo.

Diputado en la Asamblea regional y nacional

Entre los años 1996-1998 fue electo soberanamente como Diputado en la Asamblea Legislativa del Guárico, como también fue Diputado electo nominalmente a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas. (2005-2011).

A pesar, que son dos escenarios totalmente diferentes, me refiero a responsabilidades y geográficamente hablando, el profesor universitario Montenegro cumplió a cabalidad con sus responsabilidades, como parlamentario.

Siempre haciendo énfasis en el derecho al desarrollo económico, productivo y agro alimentario que tiene los pueblos, de acuerdo a su idiosincrasia.

Y como siempre lo ha resaltó, cada vez que tuvo oportunidad: «que en la producción agropecuaria está el epicentro del desarrollo armónico del país».

Secretario General de Gobierno en Guárico

Desde el año 1999 hasta el 2003 fungió como Secretario General de Gobierno.

Y aquí no hubo necesidad de hacer ninguna investigación flash, porque fuí «testigo observador» de su gestión, y lo voy a resumir con cuatro palabras: humildad, eficiencia, probidad y respeto a su semejantes.

Responsabilidades conexas

– Asesor de CORPOGUARICO, Gobernación del Estado Guárico, sede en Caracas(Abril 2003-Diciembre).

– Como Diputado: miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional(Desde Enero del 2006 hasta Enero 2011).

– Asesor del Proyecto de Fortalecimiento del Poder Popular para la generación y uso de información en el Área de Ciencia, Tecnología e Innovación(ONCTI).

– Coordinador del Viceministerio de Agricultura y Tierras(MPPAT, Noviembre 2014 hasta Febrero 2015).

Presidente del Instituto Nacional de Tierras(INTI).

Quise separar la presente de responsabilidad gubernamental de la responsabilidades conexas, con la finalidad de darle la importancia merecida como Presidente del Instituto Nacional de Tierras(INTI).

Si queremos conocer la gestión del Ingeniero Agrónomo Juan Montenegro como Presidente del INTI, en Internet aparece reflejado muchas de las decisiones afirmativas que permitió avanzar en materia de tierra improductivas a productivas en beneficio del campesino, en ese momento.

Ahora bien, sino quedan satisfechos, entonces hablen directamente con nuestro estimado profesor Montenegro (que es fácil de encontrar y amable para acceder a una conversa) para que en 10 minutos les dé un resumen sustancioso de su gestión.

Vicerrector Administrativo de la Unerg

Para mi el profesor Montenegro como Vicerrector Administrativo de la Unerg ha sido un ejemplo vivo, de lo que significa la dupla de la eficiencia – eficacia aunado a la excelente dupla actitud – aptitud. Me explico:

Ha sido enemigo acérrimo del lobo «exceso de burocracia», mucho menos amigo del burocatismo. No se ha dejado «secuestrar cognitivamente» por el papeleo consuetudinario que tiende a ver en cualquier oficina de relevancia, como la que líderiza él.

«La honestidad» y «la humildad admirable» ha sido su carta de presentación, una vez más.

Siempre tiene una repuesta propositiva, una solución a corto plazo, una alternativa viable, o también, argumentos válidos y sustentados para confontarte muy amable y elegantemente, tu visión sobre un tema en específico.

No rehuye al debate permanente, necesario y responsable, en cualquier momento que lo abordes con un tema que esté en el ámbito politico-economico-social-productivo-internacional, ya que siempre está actualizado.

Cuando comentaba de su principal caracterización como hombre antiburocratización, es porque no se rige por un «protocolo estúpido» para designar tareas inmediatas o corto plazo, igualmente para discutir y darle solución a los problemas, esa es una virtud.

Es decir, en cualquier pasillo de la Unerg, en la entrada de su oficina, bajándose del carro: asume, designa tareas, soluciona problemas urgentes, lo que me da a entender que si le da la importancia al tiempo y necesidad del semejante. No me refiero a cuestiones transcendentales, pero si importantes.

Finalmente, me quiero dirigir a los insensatos, a los que ven como jaladera que un investigador universitario resalte las bondades de una personalidad pública, que se lo merece.

Que por supuesto, si en algún supuesto negativo, desviarán dichas bondades, también lo plasmariamos y rectificariamos, no es el caso del profesor Montenegro. Lo hago con la intención de ser un vehículo valido para que conozcan mucho más la vida de hombres y mujeres de la política de altura.

Pero también escribo porque no somos eternos terrenales, ayer cumplí un año más , tengo un poco más de medio siglo, y todo está escrito, no sabemos cuando nos toque cambiar de paisaje. Debemos estar preparados.

Lo cierto es, que mi persona se ha encargado de dejar poco a poco, desde hace muchos años, una huella escribiendo, por si acaso. No olviden: «escribe, que algo queda». Sigan adelante!! Sigamos Adelante!!.

! Cumplamos con la Cuarentena Social y Consciente!!!!