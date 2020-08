JORGE LINARES/ Mi propuesta como economista: «Refundación de la política económica»

Iniciando agosto de 2020, quise dar un aporte como economista a la discusión que está en el epicentro del debate sobre la política económica del gobierno nacional, específicamente en el tema salarial.

Por cierto, muy comentadas y analizadas por los apreciados y estimados camaradas economistas Pascualina Cursio y Jesús Farias.

Lo primero que debo dejar bien claro es, que significa la Refundación y la Política Económica, para que hablemos el mismo lenguaje. Veamos:

¿Que es la Refundación?

Refundación es un sustantivo. Y éste último es aquel tipo de palabras cuyo significado determina la realidad. Los sustantivos nombran todas las cosas: personas, objetos, sensaciones, sentimientos, etc.

Bueno, esto tiene que ver puntualmente con la categoría gramatical de la Refundación. Ahora vamos a ver dos de sus conceptos de la Refundación.

Refundación en el diccionario castellano significa: «acción y efecto de transformar radicalmente los principios ideológicos de una sociedad o de una institución para adaptarlos a los nuevos tiempos, o a otros fines».

Refundación, según el Diccionario de la Real Académica Española, «es volver a fundar algo». «Revisar la marcha de una entidad o institución, para hacerla volver a sus principios originales o para adaptar estos a los nuevos tiempos» .

La política económica, dentro de la economía normativa

Vamos ahora con la definición de Política Económica. Por lo tanto, debemos conocer a ciencia cierta lo siguiente: la economía como ciencia tiene varias subdivisones. Es por ello, que se acostumbra a dividir en:

1)Economía Positiva (la conforma la Economía Descriptiva y Teoría Económica): es la rama que estudia de manera objetiva lo que acontece en el mundo económico.

Describe los hechos económicos de manera detallada con el objeto de mostrar sus consecuencias y de conocer sus causas mediante información asertiva y precisa, eso sí, sin expresar o difundir ningún discernimiento.

Teoriza las definiciones de la economía, de lo que ha sido, lo que es, o lo que podría llegar a ser, siempre en el ámbito de la Teoría Económica, bien sea en sus ramas: la microeconomía o la macroeconomía.

Culmino lo de la Economía Positiva, con algunos ejemplos: precio o valor del dólar para el día de hoy, tasa del PIB durante del año 2019, indicador inflacionario del mes de Julio, etc.

2) Economía Normativa(la conforma la Política Económica): es la que sugiere recomendaciones y orienta afirmativamente las decisiones económicas.

Desde el pensamiento subjetivo hace juicio de valor – es más, como política gubernamental – para enfrentar la problemática económica.

Además, la Economía Normativa está integrada por varias corrientes del pensamiento económico: mercantilismo, liberalismo económico, el neo socialismo, etc.

Se sustenta de las definiciones o nociones de la Economía Positiva para presentar y proponer lo que a su juicio es, la solución más idónea.

Finalizo la conversa de la Política Normativa, a través de estos ejemplos: los sueldos y salarios se deberían incrementar en 50%; para fortalecer la economía se deberían producir un mayor número de bienes de primera necesidad; la contracción del PIB del año 2019 deterioró el poder adquisición de la clase media y del sector de la sociedad de más bajos recursos económicos, etc.

Respetados y asiduos lectores, ¿Por qué nombramos y explicamos con detalle la Economía Positiva y Economía Normativa?. Porque la Política Económica está inmersa y necesita de ellas dos.

Entonces, ¿Qué es la Política Económica?

Politica Económica es una rama de la economía, principalmente dirigida a la delimitación de la actividad económica.

La Política Económica pertenece a una subdivisión de la economía como ciencia, lo cual es la Economía Normativa.

La Política Económica es el conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país, define los criterios generales de desarrollo, los ámbitos fundamentales e instrumen-

tos correspondientes al sistema financiero nacional, al gasto público, a las empresas públicas, la vinculación con la economía mundial, a la capacitación y productividad(https://www.mefgob.pe).

Política Económica : es aquella parte de la ciencia económica que se ocupa de estudiar, de forma sistemática, todos los problemas que se derivan de la intervención pública dirigida de forma deliberada a la consecución de unos fines económicos concretos(https://guiasjurudicas.wolterrsklu).

Política Económica : comprende las acciones y desiciones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía.

A través de su intervención se pretende tener un mayor control de la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento (https://economipedia.com).

Reflexión, antes que mi posición como economista

Como estoy seguro de que ya estamos conscientes de lo que significa la Refundación y Política Económica.

Entonces, exhorto a todos los venezolanos a unirnos, e indaguemos y encontremos una transformación radical en nuestro pensamiento económico, en función de tomar acciones y desiciones pertinentes, que nos lleve por el camino de una mejor calidad de vida.

Está comprobado en el mundo – y Venezuela no es la excepción – que el crecimiento económico, mucho menos el desarrollo económico, lo logra sólo el gobierno , pero tampoco, sólo los empresarios.

Es más, me atrevería a decir, que sin el concurso del poder popular venezolano(concepto en sentido amplio) también sería cuesta arriba lograrlo, porque lo económico es un reto holístico, no fraccionado.

Vamos hacer lo que dice nuestra Constitución en su Artículo 299, en su segundo párrafo: «El Estado conjuntamente con la iniciativa privada, promovera el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberania económica del país, garantizando la seguridad económica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta».

Particularmente considero la economía : como un todo. ¿Lo aprecian también mis estimados lectores?. Es decir, debemos profundizar de verdad a una Economía Mixta, como lo contempla la nuestra Carta Magna.

Mi posición como Economista :

La derecha del mundo siempre han tratado de enzarzarnos y embelesarnos con las supuestas bondades del espectro macroeconómico – por supuesto, sin subestimar su importancia -.

Cuando hablo en plural, es porque a penas siendo un imberbe universitario, siempre nos hacían énfasis en las salidas macroeconómicas de corte neoliberal. Por ejemplo:

Un programa económico de shoch. Entre ellos: liberación de precios(libre oferta y demanda), privatización de los servicios públicos, de empresas y de sectores predominantes como la salud y educación, flexibilización laboral (despidos injustificados), reducción del gasto público(menos inversión para salud, educacion, programas sociales, etc, aumento de las tasas o nuevos impuestos(Iva, Islr, etc), incremento del precio de la gasolina, reducción de la emisión de dinero inorgánico , devaluación de nuestro signo monetario, que la volatilidad del dólar paralelo no es un saboteo criminal, sino desconfianza de la política económica del gobierno, etc. O sea, una receta neoliberal.

Ahora bien, para delinear o delimitar una política económica efectiva, para mi como economista, se debe tomar en cuenta dos situaciones que influyen directamente en la garantía del éxito de la misma.

En primer lugar, el impacto significativo y real de las medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos, países de la vieja Europa, y los del grupo de Lima.

Porque a pesar, que las dificultades económicas comenzaron en el 2014 con la caída de los precios del petróleo, para nadie es un secreto que comenzaron a profundizarse una vez que el Presidente Barack Obama, firmó

aquella orden ejecutiva de que Venezuela era una amenaza extraordinaria para la seguridad de EEUU. De una vez, de manera ipso facto comenzaron a restringir indirectamente el financiamiento de dinero fresco, que lo solicita y necesita x país del mundo, queriendo cobrar una tasa exorbitante, alrededor de 30%, cuando lo normal era entre 4 y 5%.

He aquí donde comienza a materializarse lo firmado por Obama, por supuesto trayendo consigo consecuencia funestas para la economía venezolano, a nuestros días, con Donald Trump.

En segundo lugar, el Tamaño de la Economía. Esto tiene que con dos elementos esenciales: 1)El Producto Interno Bruto(PIB). Este es un indicador que refleja el valor de todos los bienes y servicios finales que un país logra

producir en un período de tiempo. Nos refleja el crecimiento o no de la economía. Por ejemplo, en el año 2012 Venezuela ocupó el puesto 28 en Ranking del tamaño de su economía con respecto a otras, es decir, estuvo por encima de Colombia, Chile y Perú. Los invito a verificar amigos lectores.

2)Otro indicador es el PIB per cápita, o sea, el PIB dividido entre cada habitante venezolano.Este nos muestra una media de los ingresos que(en promedio)cada persona tiene en ese período determinado de estudio.

Si hacemos abstracción de un ejemplo del mismo año 2012, podemos decir – según el Banco Mundial – que se estima que fue de 381mil millones de $,

entones si dividimos ese monto entre la cantidad estimada de venezolanos para ese mismo periodo, ésta división arrojaría que el ingreso por persona es cercano a los 12.729 $. Es decir, el tamaño de la economía es mediano.

Hoy día tenemos una importante contracción en el PIB, lo cual hace que el tamaño de nuestra economía sea pequeño.

Lo cual hay que tomar en cuenta para cualquier decisión en el ámbito económico. A eso me refiero, desde que comencé esta penúltima parte de ésta columna.

Propuesta económica, flexible y revisable

1) Adentrarnos al análisis Microeconómico pero de corte humanista, donde lo conforma tres elementos fundamentales para la economía : el consumidor, la empresa y el precio del mercado.

Si logramos conjugar afirmativamente estos tres elementos, donde en cada comuna se siempre una empresa socialista, con distinta rama de producción a la comuna vecina o adyacente, y que luego haya una armonizacion entre el consumidor, el precio del mercado y las distintas empresas de cada una de la comuna, tendremos resultados favorable para abaratar el alto costo de los artículos de primera necesidad.

2) En la Macroeconómico, se debería planificar e impulsar una política anti inflacionaria, con la finalidad que la gente recupere lo más pronto posible el poder adquisitivo, y cumplir con lo establece la Constitucion sobre este asunto.

Hasta la próxima Columna. Sigamos con la Cuarentena social y consciente!!!.