JORGE LINARES / José Luis Berroterán: «Un verdadero revolucionario rector de la Unerg».

El Viernes 24 de Julio de 2020, conmemoramos 237 años del natalicio del Libertador Simón Bolivar.

Que mejor día para haber entrevistado al actual Rector la la Universidad Experimental de los Llanos Centrales «Rómulo Gallegos», Profesor José Luis Berroteran Nuñez

Este programa: «CON LA VERDAD POR DELANTE» por Roscio tv, lo comencé con dos reflexiones como moderador:

1.- Gobernador de Guárico José Vásquez: «Inicia en Guárico el ciclo período invierno 2020(Venezuela Cultiva), con 188 mil 567 hectáreas de cereales»

2.- Alcaldesa de Roscio Mayerling Colmenares: » Culminarán más 70 casas en Lomas del Morros con el apoyo del Órgano Municipal de la Vivienda».

Rector revolucionario, aborigen y bolivariano

Después del saludo del invitado a los usuarios, coloqué un video de las hazañas de nuestro Libertador Simón Bolivar, y exhorte al rector a darnos una reflexión del mismo.

De ipso facto me di cuenta que el entrevistado lleva el bolivarianismo en las venas, en los tuétanos, en su raíz latinoamericana y caribeña. Lo digo por la forma histórica, apasionada y propositiva como definió al gigante Libertador.

Con razón, cuando le pregunté: Que si Chávez había sido influenciado por las ideas de Bolivar. Me respondió tajantemente, algo así :

«Que no es exclusivamente la influencia de la ideas de Simon Bolivar, sino que tanto Chávez, como Simón Bolivar tienen sangre de guerreros aborigenes, lo cual nacieron con espíritu revolucionario».

Y tiene toda la razón. Reflexionando después en mi aposento, nosotros somos descendientes de los aborígenes originarios que poblaron todas las tierras del Sur y el Caribe, igualmente Chávez, pero fue él, quien las exteriorizó.

Digo exteriorizó, refiriéndome a la valentía, astucia e inteligencia con que actuó Hugo Chávez, donde encarnó el espíritu guerrero de Guaicaipuro, para darle forma nuevamente, y continuar la puesta en marcha del proceso Revolucionario Bolivariano.

Covid-19

En este segmento del programa de tv, el rector fue enfático en resaltar las medidas asertivas que tomó el Presidente Nicolás Maduro junto al Estado Mayor de salud del país , en el momento preciso y pertinente.

Argumentaba que a pesar del ascenso de los casos de Covid-19 en Venezuela, que no deja de ser preocupante y doloroso, nuestro país en comparación con otros de la región, está muy distante de lo que refiere a contagios.

Manifestó su preocupación por los millones de infectados en los países capitalistas como Estado Unidos, y del gran número de fallecidos, producto de un Presidente inhumano y un sistema privatizador de salud colapsado.

Remató: «Mientras en Venezuela, el presidente Maduro hace un gran esfuerzo y mantiene un sistema de salud gratuito y de calidad, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales que cada día incrementan los enemigos del pueblo venezolano»

Refundación de la Unerg en tiempos de cuarentena

Desarrolló parte de lo que viene haciendo la Unerg en tiempos de refundación Universitaria y Covid-19, entre ellos:

El método de interacción de educación a distancia: «la Universidad en casa», plan de acción de embellecimiento de la Unerg en las áreas del conocimiento y lugares emblemáticos , el combo alimentos para el colectivo unergista,

Plan de siembra agrícola dentro de la universidad, el aniversario de la Unerg, la graduación en los próximos días de 2.170 profesionales de pregrado y postgrado, la conformación de saberes universitarios(en el marco de tanque de pensamiento), el acercamiento de la universidad – pueblo, a través de la emisora Unerg 92.7 Fm, la inauguración de una estudio de grabación en la misma radio, las diversas investigaciones científicas que están en pleno desarrollo, la participación de la Unerg en diversos proyectos productivos conjuntamente con entes gubernamentales(plan de siembra del Estado Guárico), representación activa por parte del Rector José Luis Berroterán como punto focal de suelos en la FAO para Latinoamericano, entre otros.

Universidad Venezolana y el Poder Popular

En ésta faceta del programa, coloqué un video del Comandante Hugo Chavez donde hablaba sobre la importancia de la ciencia y la tecnología para la producción agrícola.

De la necesidad de producir alimentos para ser menos dependiente del petróleo. En ese momento Chávez hablaba de la necesidad de producir flores para exportar hacia Rusia. En ese momento sucedió algo en el estudio de tv:

Al terminar el vídeo, observé un mayor grado de emoción y satisfacción, pero ia la vez, de sentimiento profundo en el rostro de nuestro Rector, y de inmediato le pregunté:

¿Profesor parece que el video le recuerda algo importante? , sonriendo me respondió:

«Jorge efectivamente, me recuerda que en ese momento encabezaba una comisión especial sobre la moringa y la morera(gusano de seda)», designada.

Hace una pausa, y termina diciendo: «eso fue entre los años 2011 y 2012, antes de partir el Comandante Chávez», y luego con el Presidente Maduro la seguí presidiendo».

En un mensaje de texto que envió la camarada vocera de Vanguardia Marlene Soteldo del la comuna en construcción : » San Juan Bautista», donde le solicitaba y le proponía una alianza estratégica entre la Unerg y la futura comuna.

El rector le contestó que estaba presto con todo su equipo universitario en colaborar con el poder popular siempre y cuando fuera en beneficio del colectivo, del pueblo.

Que contará con él como rector de esa casa de estudio y con la colectividad Unergista.

Que el intermediario o contacto era el profesor Jorge Linares, ya que además de ser habitante de esa zona, fue elegido recientemente miembro del Estado Mayor de esa comuna en construcción.

Puso como ejemplo la relación armoniosa de la Unerg con la hoy comuna : «Aguas del Castrero», ubicada en la zona adyacente a nuestra Alma Mater.

Ámbito Internacional

Le informé a mi entrevistado que en el tema internacional tenía dos vertientes, por eso eran dos preguntas que le iba hacer:

Por un lado, explicó su delicada responsabilidad como punto focal en la FAO perteneciente a la ONU sobre suelos para América Latina.

Donde juntos a otros investigadores universitaros del mundo debaten, propone y toman decisiones inherentes a teorías y alternativas que las ponen al servicio del mundo científico.

Para mejoramiento y aprovechamiento de los suelos y sus nutrientes, con la finalidad de mejorar sustancialmente el rendimiento y producción agrícola en Venezuela y el mundo.

Y por otro lado, respondió con posición firme, rechazando las sanciones de Estados Unidos, no solamente contra Venezuela, sino con hermanos países como China, Rusia, Irán, entre otros.

Pero advirtió que ya EEUU no tiene ni la fuerza ni la fortaleza que fungía antes, ha venido perdiendo vertiginosamente influencia económica, política y de ciencia y tecnología , en gran parte del mundo, producto de su política intervencionista equivocada con otros países.

Gobernador Vásquez y alcaldesa Colmenares

En el transcurso de la entrevista resaltó el importante trabajo que viene haciendo tanto el Gobernado José Vásquez, como la Alcaldesa Mayerling Colmenarez, en la tesis de un solo gobierno: el gobierno nacional, estadal, municipal y comunal.

Finalmente, quiero manifestar que las instituciones no tienen culpa alguna, si funciona o no, si son eficientes o no, la culpa la tienen los seres humanos que son jefes de las mismas.

Digo esto, porque por ejemplo, en la Unerg, nombraron un rector revolucionario como el profesor José Luis Berroteran y la Universidad funciona, se debate, se toman decisiones revolucionarias, el accionar es totalmente revolucionario, no hay persecución contra nadie, se abre la participación.

Pero a veces se nombra personas que dejan mucho que desear y las instituciones sufren de una paralisis inducida.

Entonces, no es culpa de la institución, organismo o universidad, es culpa de quien nombró a un antirevolucionario con camisa roja, de hablado bonito, y amigo suyo o de un compadre.

Pero al final de cuenta no son revolucionarios, mucho menos CHAVISTAS, son oportunistas. Pronto voy hacer una columna sobre este álgido, pero necesario tema.

Hasta el Próximo Domingos. Sigan adelante! !Sigamos adelante!

¡Cumplamos con la Cuarentena social y consciente!