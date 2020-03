DESDE LA UNIVERSIDAD/ La Unerg impulsa el nuevo mundo de la criptoeconomía

Hoy comienzo a escribir todos los domingos en este notable y prominente medio digital – gracias al comunicador social Orlando Medina por la invitación – con la finalidad de contribuir al debate permanente, responsable y necesario.

Tengo que admitir que soy un lector recurrente de El Tubazo Digital por su amplitud de pensamiento ideológico y político, y felicito a todo su equipo por su posicionamiento en los diversos target guariqueños: opinión pública.

La Unerg: A la vanguardia de la criptoeconomía.

Recientemente en el auditorium del Decanato de Investigación, Producción y Socialización de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales «Rómulo Gallegos» (UNERG), se llevó a cabo un foro sobre Criptoeconomía, bajo la responsabilidad del Área de Informática, que por cierto, aprovecho para felicitar a su Decano, Profesor Argenis Méndoza y su equipo de trabajo, ya que todo fue muy bien organizado.

El ciudadano Rector de la Unerg, Dr. José Luis Berroterán tuvo la responsabilidad de su instalación. Habló sobre de la imposición del dólar como moneda mundial después de la segunda guerra mundial. Del Petro como un proceso monetario venezolano, independiente y soberano.

Exhortó al público presente a involucrarse en el mundo del Petro, justificando su realidad en Venezuela.

Dejó una propuesta válida en el escenario: «estudiar la posibilidad de crear un circuito interno de funcionamiento del Petro en la Unerg, complementándolo con ventas diversas, como comidas, productos de limpieza, entre otros, por supuesto, que estÉ garantizada la seguridad personal».

El primer ponente fue el profesor Pedro Romero, quien disertó sobre origenes y usos de las Criptomonedas.

Continuó el profesor Wilmer Subero con el tema Innovación, disruptiva en ecosistema de Pago con Criptomoneda.

Finalizó el profesor Jonathan Requena con la Usabilidad del Petro. En resumen, pudimos informarnos sobre:

1.- La criptomoneda bitcoin. La seguridad de sus transacciones, la garantía total para manejar tu dinero, su respaldo.

2.- Lo que tiene que ver con las bondades del blockchain, el proceso criptográfico a través de un algoritmo. El papel de los mineros, el petro como un establecoin, algo referencial sobre el White Paper del petro.

3.- El petro como tokens, el posible desplazamiento del dólar por las criptomonedas, la comparación entre criptomonedas, criptoactivos y criptodivisas.

4.- El mantenimiento de los biopagos, la Sunacrip, el ecosistema de pago, la plataforma patria, el Swit Nacional Naiguata, la petro calculadora, amberescoin, trading, arbitraje financiero, la volatilidad del mercado del bitcoin, usabilidad y sus características.

En conclusión, las tres ponencias estuvieron excelentes, pudimos aprehender novedoso conocimientos criptoeconómicos.

Sin embargo, desde mi modestia, debo admitir que sigo siendo un ignorante criptoconsciente, ya que el tema es muy amplio y profundo. Su criptoléxico no es nada Fácil de digerir, metafóricamente hablando.

Pero estoy seguro que la Unerg a través de esta excelente planta profesoral especializada en la materia, se encargará de familiarizarnos con ese criptomundo.

Ahora bien, en rasgos generales estas tres exposiciones sobre Criptoeconomía nos ratificaron tres versiones básicas:

1) Que la economía es una ciencia económica, pero a la vez es una ciencia social.

2) Que el «mercado» existe y es necesario, que no le tengamos miedo ni lo satanicemos. Que no es igual mercado a libre mercado. Que el mercado existe antes del capitalismo y del neoliberalismo. Que mercado no es igual a economía de mercado.

3) Que en un proceso económico, tanto los excesos de control como los excesos de libertinaje son nocivos para cualquier economía, que lo idóneo es una simbiosis, es decir, una economía mixta.

Finalizando esta parte, dejó una interrogante para el debate y la reflexión, que por supuesto, desconozco su respuesta:

¿La criptomoneda bitcoin fue creada por Satoshi Nakamoto o el Instituto Tecnológico de Masachuses (EEUU) a través del multimilonario Bill Gates?

Tema jurídico

El mundo del derecho definitivamente es fantástico y emocionante. Si se cumpliera a cabalidad lo que dictamina el Derecho Internacional, otro mundo tendríamos.

Así como las leyes nacionales, entre ellas, la madres de todas: «las Constituciones» , fueran otras las perspectivas la de los países del mundo.

Aquí les dejo dos artículos importantes de la Ley Penal Sustantiva sobre la Difamación y de la Injuria, para el debate y la reflexión:

Artículo 442: » Quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación será castigado con prisión de un año a tres años y multa de……. «.

Artículo 444: » Todo individuo que en comunicación con varias personas, juntas o separadas hubiera ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será castigado con prisión de seis meses a un año y multa……… «.

Tema de mercadeo

Como estudiante de economía tuve la oportunidad de tener como profesor de la asignatura «economía de la producción agrícola» al ingeniero agrónomo Profesor Ramón Ramírez López, en ese momento era Ministro de Agricultura y Cría del gobierno de Rafael Caldera II.

Entre tanta cosas que nos dijo, recuerdo lo siguiente: » nuestra prioridad en lo agrícola, es acabar, desaparecer o terminar con la figura de los intermediarios en la cadena de comercialización en Venezuela, con el objetivo de llevar el rubro agrícola perecedero o no, directamente desde el productor hasta el consumidor, y así abaratar los altos costos».

Bueno hasta el día de hoy no se ha podido, ( y sería lo idóneo) y soy de los que piensa que es imposible, porque los intermediarios comprenden una infraestructura muy grande y poderosa, donde la inversión es muy alta. Y ni los gobiernos, ni los agricultores cuentan con tan poderosa alternativa.

O sea, cumplen un papel importante en la sociedad, lo que sí es primordial es afinar estrategias para velar y garantizar que el consumidor final reciba un precio razonable: justo y no especulativo. Bueno dejo abierto este tema para el debate y la reflexión. Hasta el próximo domingo. Sigamos adelante.

Jorge Linares/ T.S.U en Mercadeo, Economista y Abogado. Profesor Titular e investigador de la Unerg.