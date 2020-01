AQUÍ LO QUE SEA / José Vásquez liderazgo indiscutible

Guárico.– Inicia el año 2020. Año prometedor en todas las circunstancias. políticas, económicas y sociales. En lo referente a Guárico, el liderazgo indiscutible del gobernador José Vásquez se refleja en su sólida posición en todos los sondeos de opinión hasta la fecha.

Con más del 54.00% de aceptación y aprobación político administrativa, Vásquez sería, la garantía de triunfo electoral del gran polo patriótico en las venideras elecciones parlamentarias.

¿Existe división dentro del chavismo guariqueño?

Según los entendidos, este es otro de los factores, dominados y garantizados para con cualquier evento electoral, casi a la perfección por José Vásquez, dentro de las filas del gran polo patriótico.

La unidad chavista y su maquinaria electoral, son dirigidas por su líder natural. José Vázquez. Liderazgo indiscutible.

El presidente Maduro inicia otro año sin conseguir la brújula que saque al país del marasmo económico y su criminal espiral inflacionaria.

El reciente aumento salarial mínimo, se considera inexistente y nulo. En lo absoluto ayuda en la economía del trabajador venezolano. Nos tocará esperar, que pasará en los próximos días.

Por ahora, según los sondeos de opinión, más de 80.% espera por soluciones efectivas en materia económica.

Anuncio de impacto social por parte del gobernador Vásquez. Se reinaugura en la ciudad de Calabozo, una moderna planta procesadora de maíz precocida. Harina de Maíz “del Guárico”.

Con una producción diaria de más de 48 toneladas de harina de maíz. Sera esta marca la proveedora de este importantísimo insumo a todos los módulos Clap guariqueños y no.

Según los reportes de consumidores, la calidad, textura y condiciones de esta harina precocida, rebasa los estándares de calidad a la hora de su consumo, 20 puntos para el gobernador Vázques en materia alimenticia.

Informe semanal del patriota cooperante. “Fermín saludos, en recientes reuniones que sostengo, solo AD y UNT son los “resteados” a participar en las próximas elecciones parlamentarias. VP y Los amarillos de PJ, aun no se deciden, sigan así.

Recientemente vimos en reuniones de calle al “negrito” Douglas Gonzales y su equipo. Los Adecos con el malecAD, nos soplaron “el bistec”desde hace meses. Estos, inclusive, ya tienen sus padrones electorales casi listos ante una eventual elección. Aquí el que se duerma pierde.

Juramentan a otro nuevo CODOP. El mismo Yovanny “el bachaco” Salazar reconoce de manera pública, que los pasados CODOP. Muguesita. Hurtado y otros, no consiguieron absolutamente nada en beneficio de la oposición en Guárico.

En síntesis. Puro “Bate Quebrao” que ahora bajo su dirección, si se sentirá la oposición en los 15 municipios. Ojala. No jodemos a nadie.

Se busca quien dirija a PJ en Guárico, Fermín, Tengo los nombres de los posibles sucesores de Oscar “la foto” Márquez. Nohelia Gutiérrez y Anderson Tovar. En las próximas semanas las siglas y tarjeta de los amarillos cambian de dueños.

¿El porqué? El “Líder” Julio Borges, tiene más de 15 años sin convocar a elecciones. No rinde cuentas de esta organización, y para rematar, dirige al partido vía Whatsapp y twitter. ¿Quién se cala esto? se la pusieron “papita” a los “malandros” de Parra y Brito.

Se filtra la lista de candidatos a la AN por la oposición guariqueña, quien no aparezca aquí, le recomiendo se mueva. Quedará como el “interior de Superman” si no se pone las pilas.

1.- Carlos Prosperi. Será quien de manera, casi seguro lo dan, quien encabece la lista opositora.

2.- Beatriz de Freites y el “Muchacho” Muguesita. Por circuitos. Todos de AD.

3.- Por VP Yovanny “el bachaco” Salazar. Víctor Díaz y Richard Araira. La lista sigue.

Fermín Veítia