COBA 2.0 /¿Es cierto que el ministro Tareck El Aissami está enfermo?

La matriz de la supuesta enfermedad y desaparición del Ministro del Petróleo Tareck El Aissami corrió esta semana. Incautos repitieron y difundieron la supuesta noticia sin ninguna credibilidad.

El Aissami apareció y desmintió la sarta de rumores. En su declaración enfiló baterías contra la agencia Reuters.

El ministro venezolano ironizó ante la noticia de que supuestamente está delicado de salud y podría ser removido de su cargo.

“Exclusiva: El café que nos tomamos fue sin azúcar. Seguramente Reuters le reste importancia a este gran detalle” dijo este.

El ministro converso con la periodista de TeleSur Madelein García, a quien agradeció por la conversación “sobre Venezuela y su rol de vanguardia en el sector petrolero mundial”.

Agregó que eso “Menos que menos saldrá en Reuters”. Así lo posteó El Aissami en la red social.

El funcionario del gobierno adjuntó un tuit de la comunicadora Social Madelein García donde dice: “Sí que me sorprendió esta ‘exclusiva’ de Reuters. Resulta que me tomé un café con el Ministro Tareck El Aissami y conversamos sobre el mercado petrolero y los planes de Venezuela y la OPEP Plus para el 2022. Qué cosas estás ‘exclusivas’ sin el exclusivo”.

EXCLUSIVA: El café que nos tomamos fue sin azúcar!! Seguramente Reuters le reste importancia a este gran detalle. Gracias @madeleintlSUR por la conversación de hoy sobre VENEZUELA y su rol de vanguardia en el sector petrolero mundial!! Menos que menos saldrá en Reuters. https://t.co/iRkvE7Znku — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) December 10, 2021

Para reforzar el desmentido, en la cuenta en Twitter de Esteban Trapiello, presidente de la TeleTuya se divulgaron imágenes del ministro de Petróleo jugando futbol.

Mi pana, y amigo personal @TareckPSUV está así de mal… Para los “periodistas especializados” en muertes y enfermedades y demás 👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/zIjkbJV7M4 — Esteban Trapiello (@TrapieLLo) December 9, 2021

