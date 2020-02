CRIMEN PASIONAL EN GUÁRICO / Capturado hombre que asesinó al amante de su esposa con un machete

View this post on Instagram

Esclarecido el homicidio de un quincuagenario en Guárico Sabuesos del Eje de Investigaciones Contra Homicidios Guárico, base Boconó, lograron esclarecer el homicidio de Miguel Antonio Moreno Valor (57), ocurrido este 16 de febrero en el sector El Arbolito, parroquia El Rastro, municipio Francisco de Miranda del estado Guárico. Alfredo Rafael Pérez (58), descubrió que su esposa mantenía una relación sentimental oculta con Miguel Moreno, motivado a esto decidió ir en búsqueda del capataz de la finca originándose entre ambos una discusión; posteriormente el victimario tomó un machete y se abalanzó en contra de Moreno quien resultó lesionado con una herida punzocortante en la muñera, ocasionándole la muerte. El detenido al ser verificado ante el Siipol, arrojó como resultado que poseía registros por robo genérico común, detención y ocultamiento de arma de fuego ante la Delegación Municipal Calabozo y ante la Delegación Municipal Bolívar por robo común. Tiene conocimiento del caso la Fiscalía Segunda del Ministerio Público. R: Carmen González.