EN GUÁRICO / Asesinó a su expareja y quemó el cadáver para quedarse con sus bienes

Por quererse apoderar de su vivienda asesinó a su ex pareja en Guárico Funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Guárico esclarecieron el homicidio de Diomedes Rosalía Godoy (59), ocurrido en el interior de su residencia, ubicada en el sector Las Ventanas, municipio San Gerónimo de Guayabal, estado Guárico en manos de su ex pareja. Mediante las averiguaciones realizadas por los funcionarios, se pudo conocer que la mujer habría descubierto que su ex pareja José Gregorio Pérez Graterol (51), le era infiel, originándose una discusión entre ambos y que Godoy sacara de la casa a Pérez. Por lo que al pasar los días el hombre regresa, solicitándole a la mujer retomar la relación; sin embargo, este previamente habría planificado apoderarse de los bienes de la hoy occisa, por lo que la mujer le permite el ingreso a la residencia con intención de hablar. Una vez en el interior de la vivienda, el hombre se abalanza sobre la víctima propinándole múltiples heridas con un arma blanca, cegándole la vida de forma inmediata, trasladando el cadáver de la occisa hasta la parte posterior de la residencia donde le arrojó combustible y un fósforo. Siendo el detenido puesto a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del estado Guárico.