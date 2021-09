En Colinas del 14 de Marzo están “mamados” de tanto cargar agua

San Juan de los Morros.- Un grupo de familias de “Las Colinas de 14 de marzo”, adyacente al módulo de La Morera, padecen ante la falta de agua.

El vital liquido es enviado a la comunidad cada 15 días, sin embargo, en ocasiones tarda más de 20.

La mayoría de las casas de “Las Colinas de 14 de marzo”, no tienen tubería de aguas tratadas.

“El agua llega a una toma de la cual se conectan las bombas eléctricas, pero hay quienes no tenemos y debemos esperar que llenen los demás, a veces durante esa espera se va el agua y no podemos llenar”, comenta una habitante de la comunidad cuyo nombre no quiso fuese revelado.

Asimismo manifiestan que el agua llega turbia, por lo que no puede ser ingerida ni utilizada para cocinar.

Lucianni Perez. ECS/Unerg/ El Tubazo Digital.