EN GUÁRICO / Un joven asesina a otro por una deuda pendiente

Esclarecido el Homicidio de Ricardo Rivero en Guárico Expertos del Eje de Investigaciones Contra Homicidio Guárico, esclarecieron el homicidio de Ricardo Benjamín Rivero Meza (26), ocurrido en el barrio Los Desamparados, Calabozo, estado Guárico. Tras las experticias técnico científicas, se pudo conocer que la víctima se encontraba en el referido sector cuando fue sorprendido por Richard Alexander Mota Mota (24), apodado El Mundo; en compañía de un hombre apodado Harold aún por identificar y aprehender, quienes sin mediar palabras le propinaría varios disparos dejándolo mal herido, por lo que es trasladado por moradores de la zona al centro de salud más cercano donde fallece a su ingreso. En las entrevistas de campos realizadas, se pudo conocer que el occiso le debía un dinero a Richard desde hace varios meses, por el cual la víctima no había realizado el pago total de este préstamo, optando el victimario por atentar contra la vida de Rivero. Al realizar el chequeo ante el Sistema Integrado e Información Policial (Siipol), arrojó como resultado que el detenido presenta solicitud por homicidio intencional calificado con alevosía ante el Tribunal de Control Primero del estado Guárico. R: Carmen González.