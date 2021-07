Venezuela recibió insumos del Programa Mundial de Alimentos

Caracas.- Venezuela recibió este jueves un cargamento, con 42.000 paquetes de raciones, por parte del Programa Mundial de Alimentos. Siendo este el primer envío que realiza la mencionada organización al país sudamericano en apoyo al plan de escolaridad.

“En movimiento en Venezuela: la primera entrega de WFP ¡La comida ha llegado al país! En nuestra base logística se acaban de recibir 42.000 paquetes de raciones”.

La información la dio a conocer el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas, David Beasley. Dicho funcionario, precisó que los insumos están destinados a los escolares menores de 6 años en las “zonas más afectadas por la inseguridad alimentaria”.

Las cargas fueron trasladadas a un centro logístico ubicado en Maracaibo. Aunque próximamente se realizarán distribuciones a las familias, acotó Beasley a través de un tuit.

El Programa Mundial de Alimentos aseguró que su objetivo es llegar progresivamente a 185.000 niños y personal escolar para finales de este año. Y, a su vez, a 1.5 millones para fines del año escolar 2022-2023.

On the move in #Venezuela: the first delivery of @WFP food has arrived in country! 42,000 packages of take-home rations for school children under 6 years old has just been received at our logistics base. Distributions to families taking place soon. pic.twitter.com/FbbZ8RcP5s