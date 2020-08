VALENCIA /Transportistas aumentan el pasaje a lo macho

Carabobo.- Usuarios de las diferentes rutas en Valencia fueron sorprendidos, pues aumentó el pasaje urbano hacia diferentes sectores.

Alegan que transportistas desde el miércoles dejaron de cobrar 10 mil bolívares y ahora cobran 20 mil.

De acuerdo a una encuesta publicada por el Carabobeño, pasajeros coinciden al afirmar que aumentó el pasaje ilegalmente.

Añaden que no es un buen momento para el ajuste, pues en semana radical por Covid-19 los bancos no laboran y no hay efectivo.

Entre tanto, Marleni Campos miembro del Sindicato Unido de Transporte en la entidad señaló que aún no hay gaceta que apruebe el incremento.

“El aumento está en discusión, pero hasta el momento no hay un acuerdo entre las partes”, enfatizó.

