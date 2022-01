Caracas.– Este miércoles 12 de enero no saldrá el programa “Con el mazo dando”, según informó el diputado Diosdado Cabello Rondón.

A través de sus redes sociales, informó que “en el equipo del programa reaparece un brote de Covid, esta vez más grande”.

Asimismo, dijo que por tal motivo no podrán salir al aire. “Gracias por su comprensión pero lo sano me indica que no debemos exponernos”, finalizó.

Ramón Figuera – El Tubazo Digital