Más de 400 jubilados de Cantv denuncian falta de protección médica

Maracay.- Más de 400 trabajadores jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) son afectados por incumplimiento de la contratación colectiva, según portavoz.

Precisamente, el representante del sindicato, Henry Velásquez, informó que no tienen ningún tipo de protección médica.

“Desde hace aproximadamente 3 o 4 años hemos tenido inconvenientes en cuanto a la adquisición de medicinas, las consultas médicas especializadas, las APS”, indicó Velásquez.

Igualmente, subrayó que, aunque los jubilados tienen un servicio médico que cubre 100% de la cobertura, “las clínicas dejaron de atendernos”.

Velásquez explicó que hay clínicas donde no atienden a los jubilados porque las autoridades de CANTV no cancelan los beneficios ya gozados. Dicha situación se viene presentando no solo en esta región sino en otras entidades del país, agregó.

Con información Unión Radio