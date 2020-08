Jorge Rodríguez se reincorpora a sus actividades tras superar el coronavirus

Caracas.- El Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó este jueves que se reincorpora a sus actividades tras superar el coronavirus.

“Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección x Covid-19 que me aquejaba”, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter. De tal manera que, este mismo jueves “me reincorporo así a la lucha cotidiana”, agregó.

El ministro aprovechó para agradecer a todos aquellos que dieron “muestras de afecto” hacia su persona mientras estuvo afectado por el covid-19.

Jorge Rodríguez informó el pasado 12 de agosto que había dado positivo por coronavirus, y desde ese momento se mantuvo en aislamiento. Ahora, quince días después, el funcionario anuncia haber superado el cuadro viral.

Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección x Covid 19 que me aquejaba. Me reincorporo así a la lucha cotidiana. Agradezco profundamente las muestras de afecto y los abrazos de tantas y tantos. Comparto poema del chino Valera Mora, para la sonrisa pic.twitter.com/AqhBeijxVe