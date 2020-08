IGLESIA ALZA SU VOZ  / Conferencia Episcopal cuestiona la abstención y llama a votar

La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado este martes 11 de agosto en donde fija posición ante las venideras elecciones palarmentarias.

La voz representativa de la iglesia cuestiono el llamado a abstención que hacen algunos. Realizó una invitación a buscar salidas. El ente religioso recordó que la abstención del 2005 «no tuvo ningún resultado positivo».

“Nuestro pueblo tiene una gran vocación democrática, por lo que asume la vía electoral como la manera de establecer una ruta política. Para resolver los ingentes problemas que le afectan”. Agregando: “somos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral”.

La iglesia, en su posición crítica que ha mantenido recalca “el sufrimiento del pueblo, golpeado por la crisis. Esta crisis se ha agravado por la emergencia del COVID-19.

De la misma manera recalca como opción «la vía electoral» y se deslinda acciones fuera del marco legal.

Sin embargo insisten en que “es necesario celebrar elecciones libres, justas e imparciales con participación de todos los partidos y movimientos políticos”.

Aseguran que son conscientes de las irregularidades que se han cometido en el proceso de convocatoria de este evento electoral”.

La Conferencia Episcopal reconoce que “un grupo importante de líderes y de partidos políticos ha expresado su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias”.

Sin embargo advierte que “Esto no basta…pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro”.

“Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea. No participar en las elecciones y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas”. Sentenció el documento.

Comunicado completo

COMUNICADO ANTE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS

PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA

1.- La Conferencia Episcopal Venezolana en sus reflexiones y exhortaciones permanentemente ha llamado la atención ante el sufrimiento del pueblo, golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que vive el país, siendo olvidado por quienes asumieron el rol de representarlo en el campo político. Esta crisis se ha agravado por la emergencia del COVID-19, que se ha extendido en un país marcado por un grave deterioro del sistema sanitario nacional y por el colapso de los servicios públicos.

2.- Nuestro pueblo tiene una gran vocación democrática, por lo que asume en su normalidad ciudadana la vía electoral como la manera pacífica y racional de establecer una ruta política consensuada e inclusiva para resolver los ingentes problemas que le afectan; esta convicción nos lleva a descartar cualquier salida fuera de la institucionalidad constitucional. Para ello, es necesario celebrar elecciones libres, justas e imparciales con participación de todos los partidos y movimientos políticos, y con un basamento ético que respete el voto ciudadano según está previsto en la Constitución y las normas electorales.

3.- En este momento histórico de Venezuela, están convocadas para el próximo mes de diciembre las elecciones parlamentarias. Somos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral: desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, el cambio del número dediputados y de circunscripciones electorales. Resulta inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución política y social de los verdaderos problemas presentes en el país.

4.- Ante esto, un grupo importante de líderes y de partidos políticos ha expresado su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias. Esto no basta, deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos, pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre de 2005, y no tuvo ningún resultado positivo. A pesar de las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno.

5.- El momento actual exige la participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos, junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos, de dejar a un lado sus propios intereses para promover el bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano. Nos mueve la fe en Dios, en los valores trascendentes y el amor al pueblo, los únicos que conducen a la paz y a la convivencia fraterna de todos.

6.-Que el Señor y la Virgen de Coromoto bendigan a nuestro pueblo y les conceda discernimiento a los dirigentes sociales y políticos ante los graves retos que enfrenta hoy la patria.

Con nuestra bendición / 11 de agosto de 2020

Redacción El Tubazo Digital