Fedenaga: Sector agropecuario enfrenta enormes retos para producir

Caracas.- El presidente de Fedenaga, Armando Chacín, señaló que el sector agropecuario hace un enorme esfuerzo para mantener la producción en medio de distintas dificultades.

Chacín alertó sobre la falta de insumos y materiales que requieren las unidades de producción. Limitantes que aseguró se incrementa con las severas fallas del servicio eléctrico y combustible para el traslado de los productos a ciudades y centros poblados.

“No estamos en el mejor momento, estamos trabajando casi con uñas y dientes, no tenemos la capacidad”, dijo el máximo representante de Fedenaga.

“Si mañana tuviera poder adquisitivo el ciudadano consumidor, no tenemos la capacidad de poder resolver”, agregó.

En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio, insistió en que los productores agropecuarios hacen titánicas labores para mantenerse.

“A pesar de las trabas, allí está el sector trabajando haciendo lo que sabe hacer”, afirmó Chacín.

Así mismo, comentó que la escasez de diésel en varios estados impide el funcionamiento de algunas maquinarias.

“Se nos está acabando el año y no podemos hacer cultivos, no podemos cosechar para verano, pero no sólo nos quedamos en la queja”, señaló.

Por último, lamentó que los costos de producción estén “muy por debajo” de las estructuras de costos, considerando la pérdida del poder adquisitivo del consumidor.

Con información de Unión Radio