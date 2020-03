DIOSDADO / “No quieren elecciones legislativas porque viven de la violencia”

Caracas.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este martes que “no quieren elecciones legislativas porque viven de la violencia”.

Se refirió el también presidente de la Asamblea Constituyente a la oposición que este martes 10 de marzo salió a protestar a las calles.

Dijo Cabello que la oposición venezolana volvió a fracasar en el llamado a tomar las calles. Así mismo, recalcó que no quieren elecciones legislativas porque “ellos viven de la violencia”, publicó Últimas Noticias.

Estas declaraciones las dio Cabello en la denominada “movilización por la paz y la soberanía en Caracas”. Allí destacó que “la derecha lleva más de un mes convocando una actividad que ha terminado en la nada porque no tiene capacidad de movilización”.

Alegó que “convocan manifestaciones es un gran negocio, le dan plata y no tienen que rendirle cuenta a nadie”.

Finalmente acusó que “la derecha no sabe ya que hacer. Inventaron quemar las maquinas del CNE, para que no haya elecciones, pero no podrán suspenderlas”, enfatizó.

El Tubazo Digital